Durante la conferencia mañanera de este 24 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México cuenta con “todas las garantías” de seguridad para albergar el Mundial 2026 en Jalisco, pese a recientes eventos de violencia tras la muerte de El Mencho, líder del CJNG.

“Hay todas las garantías para que se lleve a cabo el Mundial 2026, no hay ningún riesgo.” Claudia Sheinbaum

Pues cabe recordar que el pasado 22 de febrero, se llevó a cabo una operación entre elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano en donde Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, terminó siendo abatido en Jalisco.

Ante esto, se le preguntó a Claudia Sheinbaum sobre cuáles eran las garantías de que se celebrara el Mundial 2026 en México, especialmente en el estado de Jalisco, a lo que ella aseguró que había “todas las grantías” y no había “ningún riesgo”.

Sheinbaum insistió en que la situación se está normalizando paulatinamente y que el país cuenta con las condiciones necesarias, en coordinación con los tres órdenes de gobierno para que se celebre el Mundial 2026.

Estas declaraciones forman parte de su respuesta a preguntas sobre si los bloqueos, violencia y el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, afectarían las sedes mexicanas del Mundial, especialmente en Guadalajara, Jalisco.