Toluca vs Tigres juegan la Final de la Concachampions 2026, el sábado 30 de mayo de 2026 y el pronóstico es victoria 3-2 de los Diablos Rojos.

Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, Toluca vs Tigres, ambos equipos de la Liga MX.

Toluca vs Tigres: Pronóstico de la Final de la Concachampions 2026

El pronóstico en la Final de la Concachampions 2026, es triunfo de Toluca 3-2 sobre el equipo de los Tigres.

Toluca vs Tigres: Pronóstico y posibles alineaciones de la Final de la Concachampions 2026

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Toluca vs Tigres, en la Final de la Concachampions 2026.

Toluca

Portero: Hugo González

Defensas: Diego Barbosa, Antonio Briseño, Luan García, Mauricio Isaís

Mediocampistas: Víctor Arteaga, Fernando Arce, Franco Romero

Delanteros: Sebastián Córdova, Helinho y Paulinho

Toluca eliminó a LAFC en las semifinales de la Concachampions 2026. (Jae C. Hong / AP)

Tigres

Portero: Guzmán

Defensas: Loroña, Garza, Angulo, Joaquim y Zwarg

Mediocampistas: Brunetta, Correa, Araújo

Delanteros: Lainez y Aguirre

Tigres derrotó a Nashville en la semifinal de la Concachampions 2026. (Jorge Mendoza / AP)

Toluca vs Tigres: A qué hora y dónde ver la Final de la Concachampions 2026

Toluca vs Tigres juegan la Final de la Concachampions 2026, el sábado 30 de mayo a las 18 horas por FOX One.

Partido: Toluca vs Tigres

Fase: Final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: FOX One

Así llegaron Toluca y Tigres a la Final de la Concachampions 2026

Toluca venció 5-2 en el marcador global al LAFC en las semifinales de la Concachampions 2026, para meterse a la final del torneo.

Tigres, por su parte, derrotó 2-0 a Nashville para avanzar a la final del torneo de clubes más importante de la Concacaf.