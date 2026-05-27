Toluca vs Tigres juegan la Final de la Concachampions 2026, el sábado 30 de mayo de 2026 y el pronóstico es victoria 3-2 de los Diablos Rojos.
Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, Toluca vs Tigres, ambos equipos de la Liga MX.
Toluca vs Tigres: Pronóstico de la Final de la Concachampions 2026
El pronóstico en la Final de la Concachampions 2026, es triunfo de Toluca 3-2 sobre el equipo de los Tigres.
Toluca vs Tigres: Pronóstico y posibles alineaciones de la Final de la Concachampions 2026
A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Toluca vs Tigres, en la Final de la Concachampions 2026.
Toluca
- Portero: Hugo González
- Defensas: Diego Barbosa, Antonio Briseño, Luan García, Mauricio Isaís
- Mediocampistas: Víctor Arteaga, Fernando Arce, Franco Romero
- Delanteros: Sebastián Córdova, Helinho y Paulinho
Tigres
- Portero: Guzmán
- Defensas: Loroña, Garza, Angulo, Joaquim y Zwarg
- Mediocampistas: Brunetta, Correa, Araújo
- Delanteros: Lainez y Aguirre
Toluca vs Tigres: A qué hora y dónde ver la Final de la Concachampions 2026
Toluca vs Tigres juegan la Final de la Concachampions 2026, el sábado 30 de mayo a las 18 horas por FOX One.
- Partido: Toluca vs Tigres
- Fase: Final
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: FOX One
Así llegaron Toluca y Tigres a la Final de la Concachampions 2026
Toluca venció 5-2 en el marcador global al LAFC en las semifinales de la Concachampions 2026, para meterse a la final del torneo.
Tigres, por su parte, derrotó 2-0 a Nashville para avanzar a la final del torneo de clubes más importante de la Concacaf.