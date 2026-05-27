Toluca vs Tigres juegan la Final de la Concachampions 2026, el sábado 30 de mayo de 2026 y el pronóstico es victoria 3-2 de los Diablos Rojos.

Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, Toluca vs Tigres, ambos equipos de la Liga MX.

Toluca vs Tigres: Pronóstico de la Final de la Concachampions 2026

El pronóstico en la Final de la Concachampions 2026, es triunfo de Toluca 3-2 sobre el equipo de los Tigres.

Toluca vs Tigres: Pronóstico y posibles alineaciones de la Final de la Concachampions 2026

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Toluca vs Tigres, en la Final de la Concachampions 2026.

Toluca

  • Portero: Hugo González
  • Defensas: Diego Barbosa, Antonio Briseño, Luan García, Mauricio Isaís
  • Mediocampistas: Víctor Arteaga, Fernando Arce, Franco Romero
  • Delanteros: Sebastián Córdova, Helinho y Paulinho
Toluca vs LAFC: ¿Cuándo y dónde ver la vuelta de semifinales de la Concachampions 2026?
Toluca eliminó a LAFC en las semifinales de la Concachampions 2026. (Jae C. Hong / AP)

Tigres

  • Portero: Guzmán
  • Defensas: Loroña, Garza, Angulo, Joaquim y Zwarg
  • Mediocampistas: Brunetta, Correa, Araújo
  • Delanteros: Lainez y Aguirre
Tigres derrota a Nashville y ya espera rival en la final de la Concachampions 2026.
Tigres derrotó a Nashville en la semifinal de la Concachampions 2026. (Jorge Mendoza / AP)

Toluca vs Tigres: A qué hora y dónde ver la Final de la Concachampions 2026

Toluca vs Tigres juegan la Final de la Concachampions 2026, el sábado 30 de mayo a las 18 horas por FOX One.

  • Partido: Toluca vs Tigres
  • Fase: Final
  • Torneo: Concachampions 2026
  • Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026
  • Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Nemesio Diez
  • Transmisión: FOX One

Así llegaron Toluca y Tigres a la Final de la Concachampions 2026

Toluca venció 5-2 en el marcador global al LAFC en las semifinales de la Concachampions 2026, para meterse a la final del torneo.

Tigres, por su parte, derrotó 2-0 a Nashville para avanzar a la final del torneo de clubes más importante de la Concacaf.