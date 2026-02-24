Marcelo Ebrard, secretario de Economía, aseguró que Guadalajara continuará siendo sede del Mundial 2026 y no ve riesgo de perderla ante los efectos de la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“No veo yo ningún indicador por parte de la FIFA ni de ninguna otra institución porque está preparado Norteamérica. Es decir, México, Estados Unidos y Canadá, están preparados para que el Mundial sea un éxito y se tiene una superioridad en inteligencia y en fuerza como se demostró el domingo… no lo veo, no existe ese riesgo (de perder la sede)” Marcelo Ebrard. SE

El titular de Economía habló con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula de las razones para mantener la sede de Guadalajara en el Mundial 2026 y destacó que México ha demostrado que está por encima de las orgnizaciones criminales .

Marcelo Ebrard destaca que Gabinete de Seguridad tiene control de seguridad del país

Marcelo Ebrard dijo que no solo México sino Norteamérica está lista para recibir el Mundial 2026 con fuertes medidas de seguridad.

Además de destacar la fuerte relación en seguridad con Estados Unidos, dijo que México está preparado actualmente para escenarios posteriores derivados de la captura de El Mencho.

El funcionario dejó ver que todas las áreas del Gobierno de México, incluida Economía tienen información directa del Gabinete de Seguridad para conocer la situación de próximos eventos como el Mundial 2026.

El reporte actual del Gabinete de Seguridad es que están en control de la situación.

Gobierno de México asegura que el país está en calma

Las autoridades del Gabinete de Seguridad y Claudia Sheinbaum dijeron desde el 23 de febrero, un día después de los hechos, que el país estaba en calma y sus carreteras eran transitables.

Como saldo de las reacciones por el abatimiento de El Mencho, el Gabinete de Seguridad reportó la noche del 22 de febrero que ese día se registraron un total de 252 bloqueos.

Solo en Jalisco han permanecido algunos brotes de inseguridad hasta la madrugada de este 24 de febrero, no así en el resto del país.