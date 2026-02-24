El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, rechazó los rumores sobre la pérdida de México como sede del Mundial 2026 tras los actos de la violencia por la muerte de El Mencho.

“No entiendo el objetivo de quienes amplifican el rumor de que México perderá la sede del mundial” Jorge Álvarez Máynez, dirigente de Movimiento Ciudadano

En opinión de Jorge Álvarez Máynez, los rumores de que México perderá el Mundial 2026 no tienen cabida en el contexto actual, pues una cosa es disentir del gobierno y otra desearle el mal al país.

En ese contexto, agregó que estos rumores no deberían provenir del país “con más tiendas de armas que McDonalds y Starbucks juntos”, haciendo referencia a Estados Unidos.

Álvarez Máynez rechaza rumores sobre pérdida de sede del Mundial 2026 (Captura de pantalla)

Jorge Álvarez Máynez rechaza rumores sobre pérdida de sede del Mundial 2026

A través de redes sociales, Jorge Álvarez Máynez fue conciso al rechazar la pérdida de México como sede del Mundial 2026, evento en el que serán anfitrionas la Ciudad de México (CDMX), Jalisco y Nuevo León.

Estas dos últimas tendrían especial impacto para Movimiento Ciudadano, pues dos de sus militantes gobiernan en ambas sedes; Pablo Lemus por Jalisco, y Samuel García por Nuevo León.

Sin embargo, el Mundial 2026 corre riesgo de no llevarse a cabo en México debido a que en redes sociales se han realizado campañas para evitar la realización del evento deportivo.

Entre quienes se oponen se encuentran figuras como David Faitelson, Fernando Cevallos y Fernando Palomo, así como analistas deportivos de Estados Unidos.

Pablo Lemus defiende sede de Jalisco como sede del Mundial 2026

Sobre los rumores, Pablo Lemus negó que exista riesgo de perder la sede mundialista en México o en Guadalajara.

Por el contrario, Lemus afirmó que no hay ningún riesgo de que México deje de ser sede del Mundial 2026 a causa de los hechos violentos tras el abatimiento del líder del CJNG, El Mencho”.