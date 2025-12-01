Verónica Delgadillo es la primera mujer electa como presidenta municipal de Guadalajara, cargo que asumió en 2024. La política jalisciense, integrante de Movimiento Ciudadano, ha desarrollado una trayectoria legislativa y de participación ciudadana que la ha posicionado como una de las figuras más visibles del estado.

¿Quién es Verónica Delgadillo?

Verónica Delgadillo García es una política mexicana nacida en Guadalajara, Jalisco, integrante de Movimiento Ciudadano y con más de dos décadas vinculada a proyectos de organización social y participación juvenil.

Inició en 2003 con la fundación de la Asociación Civil México Joven, orientada a la construcción de propuestas ciudadanas. En 2004 fue senadora juvenil universitaria, con la iniciativa “Ética Política”.

Fue electa presidenta municipal de Guadalajara en las elecciones del 2 de junio de 2024, convirtiéndose en la primera mujer en la historia en encabezar el gobierno tapatío. Antes ocupó cargos legislativos a nivel local y federal.

Entre sus iniciativas destacadas se encuentran la Ley de Participación Ciudadana de Jalisco y la propuesta para establecer el Día Estatal sin Automóvil.

¿Qué edad tiene Verónica Delgadillo?

Verónica Delgadillo nació el 13 de noviembre de 1982 en Guadalajara, Jalisco. En 2025 tiene 43 años.

¿Verónica Delgadillo tiene esposo?

Verónica Delgadillo mantiene su vida privada fuera del escrutinio público. No ha dado declaraciones sobre su estado civil ni sobre una relación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Verónica Delgadillo?

Al haber nacido el 13 de noviembre, Verónica Delgadillo pertenece al signo Escorpio, tercer decanato (12–21 de noviembre).

¿Verónica Delgadillo tiene hijos?

Verónica Delgadillo no ha hecho públicas declaraciones sobre su vida familiar y no ha confirmado información relacionada con hijos.

¿Qué estudió Verónica Delgadillo?

Verónica Delgadillo estudió Ciencias de la Comunicación en el ITESM Campus Guadalajara (2000–2005).

Además cuenta con:

Título en Educación Preescolar, validado por Ceneval (2005)

Máster en Gestión de la Comunicación Política y Electoral por la Universidad Autónoma de Barcelona (2019–2020)

¿En qué ha trabajado Verónica Delgadillo?

La actual presidenta municipal de Guadalajara cuenta con una trayectoria pública de más de 12 años, en la que ha ocupado los siguientes cargos: