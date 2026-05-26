La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que pedirá a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informar sobre acciones contra la reventa de boletos por los partidos del Mundial 2026 y en general.

Sheinbaum aseguró que será el 1 de junio el día que Iván Escalante, titular de Profeco, informará en la mañanera del pueblo sobre esta reventa de boletos.

Profeco informará sobre la reventa de boletos en partidos, dice Claudia Sheinbaum

Durante la mañanera del pueblo del 26 de mayo de 2026, la presidenta fue cuestionada sobre la reventa de boletos para partidos del Mundial 2026, por ejemplo, acusando que parecen “una mafia” la forma en que se organizan.

Ante ello, Claudia Sheinbaum aseguró que el próximo 1 de junio Iván Escalante asistiría a la conferencia para hablar de este tema, situación que ha sucedido en otras circunstancias.

“Hay que verlo con Iván Escalante que nos venga a informar sobre el tema de las reventas”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Anteriormente, Escalante asistió con la presidenta de México para informar sobre las acciones de la Profeco contra la reventa de boletos en páginas por internet como viagogo, por ejemplo.

Asimismo, por la Profeco se informó de acciones que se realizarían cuando boleteras no respetaran términos y condiciones o no fueran claros en la información al público.

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el 24 de mayo del 2026, por el partido Pumas vs Cruz Azul, se detuvieron a 38 personas que ofrecían boletos para ingresar al Estadio Universitario Olímpico.

Según la SSC los precios eran “superiores a la taquilla y las página oficiales o posiblemente apócrifos”, sin embargo, la Profeco no ha informado nada al respecto.