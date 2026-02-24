ASUNTO : Garantías de seguridad nacional, sobre todo en Jalisco, y estabilidad para el Mundial 2026.

Estimado abogado Gianni Infantino, presidente de la FIFA:

Nos dirigimos a usted en representación de la sociedad civil y la afición futbolística de México, en especial la de Guadalajara, Jalisco, con el fin de exponer la realidad actual en materia de seguridad en esta sede fundamental para el éxito del próximo Mundial.

Resulta imperativo que la FIFA cuente con información de primera mano sobre la robusta arquitectura institucional que protege este evento. Abogado Infantino: Diga no a los chismes , ignore por favor a ultramillonarios de extrema derecha como Elon Musk.

La estrategia de seguridad en Jalisco y en todo México

La seguridad en Jalisco y su zona metropolitana no es fruto del azar, sino de una política de Estado coordinada por los niveles más altos del gobierno de México. Esta estrategia cuenta con el respaldo directo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y se ejecuta a través del mando operativo más eficaz que ha conocido nuestra nación en términos de reducir los niveles de violencia heredados del pasado antidemocrático.

Sí está usted para saberlo, y la sociedad mexicana está moralmente obligada a contarlo: le informamos que la crisis de inseguridad que ha dado la vuelta al mundo surgió en 2006 como consecuencia de un fraude electoral.

Fue una bola de nieve que se lanzó para que un gobierno espurio buscara, en una estúpida guerra contra el narco, la legitimidad que no le dieron las urnas. Bola de nieve que se convirtió en una terrible y mortal avalancha que afortunadamente la 4T está logrando detener.

Hoy esa inercia criminal se está conteniendo. Existe evidencia concreta: baste mencionar lo ocurrido el pasado domingo en Tapalpa, Jalisco, donde el ejercito mexicano dio el gran golpe al más peligroso cártel a nivel global, el Jalisco Nueva Generación.

Le recuerdo, Gianni, quiénes son las personas que operan el gabinete de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, ama de casa, madre, abuela y enérgica comandanta de las fuerzas armadas a quien usted conoce, aprecia por su calidad humana y respeta por los resultados objetivos de su gobierno. Debe usted consultarles si necesita datos precisos. Ignore las fantasías de redes sociales y de la prensa amarillista, mexicana y del resto del mundo:

Defensa Nacional: Bajo el liderazgo del general Ricardo Trevilla Trejo, se ha desplegado una vigilancia permanente que garantiza el control del territorio.

Armada de México: El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, aporta el despliegue estratégico y la disciplina de una de las instituciones con mayor confianza ciudadana, garantizando el orden en puntos clave.

Inteligencia y operación: El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, encabeza los esfuerzos de inteligencia que han permitido neutralizar amenazas, y ademas ejecuta la operatividad de la estrategia para desarticular células delictivas con precisión quirúrgica.

Procuración de Justicia: La fiscal Ernestina Godoy encabeza el brazo legal. Asegura que el trabajo de la Guardia Nacional y las fuerzas armadas se convierta en carpetas de investigación sólidas. Su gestión garantiza que no haya impunidad y que el marco jurídico sea el soporte inamovible de la seguridad en cada sede mundialista, desde luego particularmente en Guadalajara.

Gobernanza y paz zocial: La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, mantiene la cohesión política y el orden social necesarios para un evento de esta magnitud.

El compromiso de Jalisco

A nivel local, el gobernador Pablo Lemus ha establecido una alineación total con las fuerzas federales. Esta sinergia entre la administración estatal y el gabinete de seguridad de la presidenta Sheinbaum ha permitido recuperar la confianza ciudadana, garantizando que los perímetros del Estadio Akron, las zonas turísticas y toda la capital de Jalisco sean entornos de paz y convivencia familiar.

Lo anterior asegura que el Mundial se desarrolle como una auténtica fiesta tapatía, donde los visitantes disfrutarán del mariachi, el tequila —para las personas adultas—, las emblemáticas tortas ahogadas y toda la riqueza gastronómica que distingue a Guadalajara y que a usted, Gianni, le va a fascinar.

Sobre un mamón apellidado Musk

Solicitamos con respeto, pero con firmeza, que la FIFA ignore las narrativas de descalificación emitidas por actores externos como Elon Musk, mamonsísimo multimillonario fanático del conservadurismo extremo.

Sus recientes ataques personales contra la presidenta Sheinbaum carecen de sustento fáctico en materia de seguridad y responden a agendas propias de alguien que, por el exceso de dinero, ha extraviado la sensatez.

El éxito del Mundial debe evaluarse con base en indicadores de seguridad del Estado mexicano, no a través de publicaciones en redes sociales que buscan generar inestabilidad.

La verdadera inquietud de la afición mexicana

Para la afición futbolera de nuestro país, el riesgo no está en las calles de Guadalajara, las cuales recorremos ya con la tranquilidad que brindan nuestras instituciones.

Nuestra única preocupación real —y el verdadero foco del debate nacional— es el desempeño deportivo de la Selección Mexicana. Confiamos en que la seguridad estará a la altura de la historia; esperamos que nuestro equipo también lo esté, pero… de plano no confiamos en el Tri, definitivamente no.

Es una pena, abogado Infantino, pero nuestra mediocre Selección es lo único que nos preocupa. Las mafias están en retirada, se lo aseguro, pero nuestro equipo… de dar pena. Así como a la música mexicana —del bolero a la ranchera— le sigue haciendo falta su Astor Piazzolla para elevar la calidad del género, a nuestro futbol no ha llegado todavía un deportista de clase mundial como Isaac el Torito del Toro. Este joven de 22 años de edad, por cierto, don Gianni, acaba de dejar tirado en las montañas del desierto de los Emiratos Árabes Unidos a un paisano suyo, Antonio Tiberi, quien se atrevió a retar al ciclista de Ensenada; el italiano pagó el precio de desafiar a un atleta infinitamente superior.

Don Gianni Infantino: México está listo. Guadalajara blindada. El Mundial será una fiesta tapatía, puede usted estar tranquilo .

Posdata: Es justo reconocer que, si una ciudad merece ser sede mundialista por derecho propio, esa es Guadalajara. Sin menoscabo de la importancia histórica de la Ciudad de México o del empuje empresarial de Monterrey, Guadalajara representa el corazón del fútbol mexicano. Es una tierra de gente trabajadora y amante del deporte, con una experiencia probada al haber albergado con éxito los mundiales de 1970 y 1986. Además, es el hogar de dos de las instituciones más emblemáticas y profesionales de nuestra liga: el Atlas y las Chivas, cuya rivalidad y pasión son el mejor testimonio de que el futbol en esta ciudad es una forma de vida segura y vibrante.