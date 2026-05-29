El Estadio Banorte celebra este 29 de mayo de 2026 su 60 aniversario, a pocos días de convertirse en sede por tercera ocasión de un Mundial de la FIFA con el partido México vs Sudáfrica.

Inaugurado en 1966 como Estadio Azteca, el inmueble ha sido escenario de momentos históricos como la coronación de Pelé en 1970 y de Maradona en 1986, además de conciertos y eventos icónicos.

Tras una remodelación tecnológica y física, el recinto de Santa Úrsula recibirá la inauguración del Mundial 2026 con capacidad para 87 mil aficionados.

Estadio Banorte, tres veces sede del Mundial

Unos días después de cumplir 60 años de su inauguración, el Estadio Banorte se convertirá en el único estadio del mundo en albergar tres inauguraciones de la Copa del Mundo de la FIFA (1970, 1986 y 2026).

Los tres Mundiales del antes llamado Estadio Azteca:

Mundial 1970

Mundial 1986

Mundial 2026

Diego Maradona en el Estadio Azteca, 1986 (David Leah / David Leah)

Los momentos inolvidables del Estadio Banorte en 60 años de historia

Momentos inolvidables ha tenido el Estadio Banorte en sus 60 años de historia, una cancha que han pisado los mejores jugadores del mundo.

Como el Estadio Azteca vio coronarse campeones del mundo a Pelé y Brasil en 1970, mientras que Diego Armando Maradona lo hizo con Argentina en 1986.

El inmueble de Santa Úrsula fue el escenario de la famosa “Mano de Dios” y el Gol del Sigo de Maradona ante Inglaterra en el Mundial 1986.

También en 1986, el gol de “tijera” marcado por Manuel Negrete a Bulgaria quedó inmortalizado en una placa afuera del estadio.

Albergó la mítica semifinal de 1970 entre Italia y Alemania Federal (4-3), además de ser escenario de eventos históricos como el concierto de Michael Jackson y la pelea de boxeo entre Julio César Chávez y Greg Haugen.

Pelé en el Estadio Azteca, 1970 (David Leah / MEXSPORT)

La renovación del Estadio Banorte para recibir el Mundial 2026

El Estadio Banorte tuvo una remodelación física y tecnológica para cumplir con los estándares de la FIFA y poder ser la sede inaugural del Mundial 2026. Su aforo quedó en 87 mil aficionados.

Mejoras tecnológicas del Estadio Banorte:

Iluminación LED de alto rendimiento.

Más de mil 200 antenas Wi-Fi 6 que garantizarán conectividad de alta velocidad en todo el recinto.

Un nuevo sistema de seguridad con cámaras de videovigilancia distribuidas estratégicamente en toda la zona.

Un sistema de sonido actualizado, que mejorará la experiencia acústica de todos los asistentes.

Estadio Banorte (Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Las nuevas experiencias para los aficionados en el Estadio Banorte

En su 60 aniversario, la remodelación del Estadio Banorte también incluye la creación de nuevas áreas de hospitalidad para ofrecer experiencias exclusivas a los asistentes al Mundial 2026.

Zonas como el Tunnel Club, Super Seats y Corner Club fueron diseñadas para brindar a los aficionados una vista privilegiada y servicios de primera calidad antes y durante los eventos.

Como parte de su proceso de modernización, el inmueble adoptó el nombre de Estadio Banorte, en virtud de un acuerdo de patrocinio a largo plazo.