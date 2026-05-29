El nombre de Adrián Salinas Vázquez se viralizó en las redes sociales tras darse a conocer que murió por una bala perdida durante un altercado vial en Guadalajara, Jalisco.

Adrián Salinas Vázquez, vocero de las juventudes de Movimiento Ciudadano en Tlajomulco de Zúñiga, se dirigía a un evento político cuando murió en el transporte público.

¿Quién fue Adrián Salinas Vázquez, vocero de las juventudes de MC en Tlajomulco?

Adrián Salinas Vázquez era un joven político que se desempeñaba como vocero de las juventudes de Movimiento Ciudadano (MC) en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Adrián Salinas Vázquez, voceo de las juventudes de MC en Tlajomulco (Tomada de video)

Era hijo de Adrián Octavio Salinas Tostado, quien funge como Coordinador General de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.

Adrián Salinas Vázquez era conocido por ser cantante y un entusiasta promotor político juvenil en su comunidad.

Al momento de su muerte, el jueves 28 de mayo de 2026, Salinas Vázquez se dirigía a un evento político convocado por su partido en el Parque Agua Azul, en la ciudad de Guadalajara.

Debido a su muerte, dicho evento fue cancelado y en su lugar se realizó un minuto de silencio en su honor.

¿Cuántos años tenía Adrián Salinas Vázquez, vocero de las juventudes de MC en Tlajomulco?

Adrián Salinas Vázquez tenía aproximadamente entre 24 o 25 años de edad.

¿Quién fue la esposa de Adrián Salinas Vázquez, vocero de las juventudes de MC en Tlajomulco?

No hay información pública sobre si Adrián Salinas Vázquez se encontraba casado.

Adrián Salinas Vázquez, voceo de las juventudes de MC en Tlajomulco (Tomada de video)

¿Qué signo zodiacal fue Adrián Salinas Vázquez, vocero de las juventudes de MC en Tlajomulco?

Al no tenerse información sobre la fecha exacta de nacimiento, se desconoce qué signo zodiacal era Adrián Salinas Vázquez.

¿Cuántos hijos tenía Adrián Salinas Vázquez, vocero de las juventudes de MC en Tlajomulco?

No hay información pública acerca de si Adrián Salinas Vázquez tenía hijos.

¿Qué estudió Adrián Salinas Vázquez, vocero de las juventudes de MC en Tlajomulco?

Se desconocen los estudios de Adrián Salinas Vázquez, aunque algunos de sus seres cercanos lo describen como un joven comprometido con su comunidad, de firmes ideales y causas que siempre defendió.

¿En qué trabajó Adrián Salinas Vázquez, vocero de las juventudes de MC en Tlajomulco?

Además de ser el vocero juvenil, era el responsable de las juventudes de MC en Tlajomulco, lo que lo convertía en una figura visible y activa dentro del partido en ese municipio.

Adrián Salinas Vázquez era apasionado de la música y era conocido por ser interprete de regional mexicano.