La jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que habrá seguridad antes y durante de la Copa Mundial 2026, ante los hechos violentos vistos el domingo 22 de febrero.

“Queremos dejar muy claro que estamos muy claros de nuestra tarea, nuestra responsabilidad”. Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX

Este pronunciamiento lo realizó en el tenor de los bloqueos en respuesta al operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, que provocaron cuestionamientos por la sede del Mundial 2026.

Clara Brugada garantiza seguridad en CDMX por el Mundial 2026 tras operativo contra El Mencho

En conferencia de prensa, Clara Brugada aseguró que la CDMX está en paz tras operativo contra El Mencho, como se vio el domingo, por lo que reiteran la preparación rumbo al Mundial 2026.

La jefa de gobierno destacó que la CDMX no sólo está lista en seguridad, también en:

Infraestructura

Organización

Logística

Movilidad

Servicios

Clara Brugada aseveró a su vez que la CDMX abrazará a los visitantes que lleguen por el Mundial 2026, ya que como se vio el domingo 22 de febrero, se mantuvo el orden público, así como la paz y la calma.

Además de que con el cabildo se acordó instalar un gabinete permanente por el Mundial 2026 con todas las alcaldías, junto a la coordinación estrecha con las autoridades federales.

Asimismo, Clara Brugada declaró estar segura de que el Mundial 2026 en CDMX se llevará en total coordinación con seguridad y paz, aunado a que anteriormente ha sido sede mundialista sin problemas.

Clara Brugada destaca cero incidentes en CDMX tras operativo contra El Mencho

Por otra parte, Clara Brugada destacó que en CDMX se mantuvo el orden público y sin incidentes respuesta del operativo contra El Mencho y continuarán en dicha ruta pro seguridad en el Mundial 2026.

Asimismo, se cuestionó la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, a lo cual, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) afirmó que varía, aunque no se han detectado grupos con permanencia.

Pablo Vázquez mencionó que no sólo con respecto al CJNG, sino a ningún grupo particular, además de que el gobierno capitalino fortaleció la vigilancia para desarticular las células del crimen organizado.