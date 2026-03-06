Autoridades federales y del Estado de México llevaron a cabo un simulacro radiológico dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca a solo 100 días del Mundial 2026.

De acuerdo con las autoridades, el ejercicio, realizado este jueves 5 de marzo, tuvo como objetivo simular el robo de material radiológico en la ciudad de Toluca.

Simulacro radiológico en Aeropuerto Internacional de Toluca a 100 días del Mundial 2026 (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO / Crisanta Espinosa Aguilar)

Así fue el simulacro radiológico en Aeropuerto Internacional de Toluca rumbo al Mundial 2026

El jueves 5 de marzo, la presencia de agentes federales y municipales en el Aeropuerto Internacional de Toluca generó cierta incertidumbre entre los usuarios.

A través de un comunicado, el propio Aeropuerto manifestó que todo se trató de un simulacro, toda vez que los elementos de seguridad fueron captados mientras portaban trajes anti radiación.

Los agentes, entre ellos personal de la Secretaría de Marina (Semar), simularon el robo de material radiológico en calles de Toluca, así como su posible traslado por parte de criminales hacia el Aeropuerto Internacional de la ciudad.

El ejercicio incluyó la detección de un “vehículo sospechoso” en las inmediaciones de la Terminal Aérea, alertando a los agentes que se encuentran al interior, así como la detección mediante los filtros de seguridad.

De esta manera se practicaron los protocolos especializados QBRN (químico, biológico, radiológico, nuclear) ante una emergencia similar, con el objetivo de recuperar el hipotético material robado así como la captura de los presuntos criminales.

Así, se pudo medir la capacidad de respuesta, coordinación y aplicación de protocolos conjuntos por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El Aeropuerto Internacional de Toluca manifestó que estos simulacros reflejan su compromiso con la seguridad de los usuarios, previo a la celebración de un importante evento como el Mundial 2026.

Estas acciones no interrumpieron las actividades del Aeropuerto, el cual operó de manera normal durante este jueves.