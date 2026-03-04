El viernes 6 de marzo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitará Guadalajara, sede de la Copa Mundial de Futbol de 2026.

Claudia Sheinbaum, de 63 años de edad, se acompañará del Gabinete de Seguridad, dio a conocer la propia en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

“Vamos a Guadalajara el viernes”, dijo. Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

La visita tendrá lugar 12 días después del operativo militar en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el cual generó bloqueos y enfrentamientos en al manos 20 entidades del país.

Motivo detrás de la visita de Sheinbaum a Guadalajara

Sheinbaum, de 63 años de edad, indicó que su visita a Guadalajara, Jalisco, forma parte de su agenda gubernamental y de seguridad.

Pero sobre todo tiene como motivo la inauguración de una preparatoria CBTIS, la cual confía impulse la educación técnica en la región.

Por lo que el próximo viernes en su conferencia matutina se acompañará del Gabinete de Seguridad y del gobernador Pablo Lemus Navarro, de 56 años de edad.

Una vez que concluya sus compromisos en Guadalajara, la Presidenta de México regresará al Estado de México y el domingo participará en un evento, junto a mujeres, de la Secretaría de Defensa y Secretaría de Marina.

México está preparado para recibir el turismo internacional

Pese a los hechos violentos que se han registrado en los últimos días en diferentes entidades del país tras la muerte de El Mencho, Claudia Sheinbaum reitera que México está preparado para recibir al turismo internacional.

Para tranquilidad de extranjeros, informó que actualmente existe coordinación y cooperación entre la Marina, la Defensa y el Centro Nacional de Inteligencia.

Así como hay comunicación con a FIFA, para garantizar la seguridad y vigilancia durante el tan esperado evento deportivo.