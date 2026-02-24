Marcelo Ebrard, secretario de Economía, aseguró que el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) será beneficioso para México en la revisión del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).

“El operativo que se llevó a cabo demuestra cuál es la posición del gobierno de Mexico en el sentido de hacerle frente a estas organizaciones… demuestra la eficacia, la valentía de nuestro ejercito… te da certidumbre… frente a todo lo que se había venido manejando en sentido contrario… se viene abajo toda esa campaña de que estábamos tolerando al narco… es como un elemento que nos va a favorecer… en la revisión del Tratado de Libre Comercio entre Mexico, Estados Unidos y Canadá” Marcelo Ebrard. SE

Así lo dijo a Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula y explicó que las dos razones son que se muestra la posición del gobierno contra organizaciones criminales y se combate la campaña de que el narco infiltró el gobierno , como se dijo desde Estados Unidos.

Marcelo Ebrard resalta relación de confianza con Estados Unidos: hace un año decían que éramos narcos

Marcelo Ebrard recordó que se ha pasado a una relación México-Estados Unidos de confianza cuando el año pasado tuvo que pedir respeto ya que se decía desde la Casa Blanca “ que nosotros éramos narcos, todos los del gobierno ”.

“Esa linea argumental queda desacreditada después de la acción muy eficaz… eso es lo que me han dejado ver… mi contraparte”, explicó.

Marcelo Ebrard no ve riesgo de perder a Guadalajara como sede del Mundial 2026

Marcelo Ebrard dijo que no hay riesgo de que eliminen a Guadalajara como sede el Mundial 2026 debido a que Norteamérica está preparado ante cualquier riesgo.

“No lo veo, no existe ese riesgo” Marcelo Ebrard. SE

Dijo que México ha demostrado que está por encima de las organizaciones criminales, tiene fuerte relación con Estados Unidos y que el país está en alerta por las consecuencias de su decisión.

También dijo que en el Mundial pasado el riesgo en Qatar era mayor de lo que es hoy en Norteamérica.

Tras la captura y muerte de El Mencho, en México se registraron al menos 252 bloqueos con quema de autos solo el 22 de febrero como reacción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).