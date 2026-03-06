Durante la conferencia matutina de este 6 de marzo del 2026 de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se reveló el Plan Kukulcán, el cual busca limitar los drones para los estadios durante el Mundial 2026.

“En cada estadio, áreas de entrenamiento y fan fest, tendremos sistemas anti-drones para la mitigación de cualquier artefacto volador que no esté en nuestra lista blanca y tendrán que ser mitigados. Invitamos a los aficionados que tienen sus drones que se abstengan, si es que no están registrados en la lista blanca para volar estos aparatos.” General Román Villalvazo, jefe del Centro de Coordinación para la Copa del Mundo

El Plan Kukulcán es una estrategia nacional de seguridad para el Mundial de Fútbol 2026 en México, que incluye sistemas anti-drones en estadios y centros de entrenamiento.

Esto es lo que incluye el Plan Kukulcán para el Mundial 2026 presentado en la mañanera

El general Román Villalvazo, jefe del Centro de Coordinación para la Copa del Mundo, presentó la estrategia de seguridad para el evento de la FIFA durante la mañanera de este 6 de marzo, el cual lleva por nombre Plan Kukulcan y consistirá en:

Barridos de químico, biológico y radiológico

Barridos antinuclear, explosivos, electrónicos y de micrófonos

Empleo de binomios caninos entrenados

En cada estadio, áreas de entrenamiento, habrá sistemas anti-drones

El Plan Kukulcán enfatiza la prohibición de drones no registrados para prevenir amenazas aéreas en eventos masivos, el cual también está alineado con protocolos de inteligencia y prevención lanzados en febrero de 2026.

Cabe mencionar que dicha estrategia revelada durante la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum, responde a riesgos globales en torneos deportivos, como interferencias o espionaje.

De igual forma, el Plan Kukulcán promueve la colaboración ciudadana para una experiencia segura durante el Mundial 2026 en donde los anfitriones serán México-Estados Unidos-Canadá.

En dicha estrategia, como se reveló recientemente, se sabe que participarán más de 20 mil elementos de las Fuerzas Armadas para mantener la seguridad durante el Mundial 2026.