La World Aquatics en conjunto con las Federación Mexicana de Clavados y el CODE Jalisco, decidió cancelar la Copa Mundial de Clavados que se realizaría en Zapopan, Jalisco.

A través de su cuenta oficial en “X”, World Aquatics hizo oficial que el evento no se realizará en Zapopan, Jalisco tras los operativos de seguridad realizados el domingo 22 de febrero en ese estado.

Postura de World Aquatics (@World Aquatics)

Priorizan seguridad de participantes en la Copa Mundial de Clavados

La organización rectora de los clavados a nivel mundial, expresó que es prioridad la seguridad de los participantes, y por ello se canceló la Copa del Mundo de la especialidad que se realizaría del 5 al 8 de marzo en Zapopan, Jalisco.

La clasificación a la súper final de Beijing será solo con los resultados que se den este fin de semana en la competencia que se realizará en Montreal, Canadá.

¿Por qué cancelaron la Copa Mundial de Clavados en Zapopan, Jalisco?

La decisión de cancelar la Copa Mundial de Clavados que se realizaría en Zapopan, se dio tras una evaluación de riesgos de la situación en Zapopan y el estado de Jalisco, y se analizó cuidadosamente la situación actual de seguridad pública.

“La seguridad de todos los participantes del evento World Aquatics sigue siendo nuestra máxima prioridad” World Aquatics

World Aquatics agradeció a Aquatics México, a la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y a CODE Jalisco por su trabajo en la preparación del evento, y tener una futura Copa Mundial de Clavados en Zapopan.

La clasificación para la Copa Mundial de Clavados Acuáticos – Súper Final en Beijing, China, del 1 al 3 de mayo, se basará en los resultados de la parada de la Copa Mundial de Clavados Acuáticos en Montreal.