PSG vs Arsenal: Horario y canal de la final de Champions League 2026.

PSG vs Arsenal se enfrentan a las 10 horas el sábado 30 de mayo en la final de la Champions League 2026. Transmite TNT Sports y HBO Max.
- Partido: PSG vs Arsenal
- Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026
- Fase: Final
- Torneo: Champions League
- Horario: 10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Puskas Arena
- Transmisión: TNT Sports, HBO Max y Fox One
PSG vs Arsenal: Canal para ver la final de la Champions League 2026
La final PSG y Arsenal se podrá ver en la plataforma HBO Max y TNT Sports.
PSG vs Arsenal: Horario para ver la final de la Champions League 2026
PSG vs Arsenal juegan el sábado 30 de mayo en la final de la Champions League 2026, a partir de las 10 horas.
- Partido: PSG vs Arsenal
- Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026
- Fase: Final
- Torneo: Champions League
- Horario: 10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Puskas Arena
- Transmisión: TNT Sports, HBO Max y Fox One
¿Cómo quedaron PSG y Arsenal en las semifinales de la Champions League 2026?
PSG venció 6-5 en el marcador global al Bayern Múnich en las semifinales de la Champions League 2026, para acercarse a la final del torneo.
Arsenal, por su parte, derrotó 2-1 al Atlético de Madrid para avanzar a la final del torneo de clubes más importante de la UEFA.
Ambos equipos de Europa buscarán llevarse el título de la Champions League 2026.