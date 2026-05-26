PSG vs Arsenal se enfrentan a las 10 horas el sábado 30 de mayo en la final de la Champions League 2026. Transmite TNT Sports y HBO Max.

Partido: PSG vs Arsenal

Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026

Fase: Final

Torneo: Champions League

Horario: 10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Puskas Arena

Transmisión: TNT Sports, HBO Max y Fox One

PSG vs Arsenal: Canal para ver la final de la Champions League 2026

La final PSG y Arsenal se podrá ver en la plataforma HBO Max y TNT Sports.

PSG vs Arsenal: Horario para ver la final de la Champions League 2026

PSG vs Arsenal juegan el sábado 30 de mayo en la final de la Champions League 2026, a partir de las 10 horas.

Partido: PSG vs Arsenal

Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026

Fase: Final

Torneo: Champions League

Horario: 10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Puskas Arena

Transmisión: TNT Sports, HBO Max y Fox One

PSG vs Arsenal: Horario y canal de la final de Champions League 2026. (@ChampionsLeague)

¿Cómo quedaron PSG y Arsenal en las semifinales de la Champions League 2026?

PSG venció 6-5 en el marcador global al Bayern Múnich en las semifinales de la Champions League 2026, para acercarse a la final del torneo.

Arsenal, por su parte, derrotó 2-1 al Atlético de Madrid para avanzar a la final del torneo de clubes más importante de la UEFA.

Ambos equipos de Europa buscarán llevarse el título de la Champions League 2026.