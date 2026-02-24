La violencia registrada en Guadalajara tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ha generado preocupación sobre la seguridad de los partidos de repechaje rumbo al Mundial 2026.

Las selecciones de Bolivia, Surinam, Jamaica, Nueva Caledonia, RD Congo e Irak tienen programados encuentros en Guadalajara y Monterrey durante marzo, pero no descartan solicitar un cambio de sede.

Aunque la FIFA tiene facultad para reubicar partidos por motivos de seguridad, el Gobierno mexicano insiste en que existen “todas las garantías” para celebrarlos.

Analizan cambio de sede para los partidos de repechaje para el Mundial 2026

Las federaciones de futbol de Bolivia, Surinam, Jamaica, Nueva Caledonia, RD Congo e Irak, sostienen conversaciones con el Gobierno mexicano para conocer la viabilidad para jugar el repechaje de marzo en Guadalajara y Monterrey.

En ese sentido, los países involucrados no descartan solicitar un posible cambio de sede debido a la importancia de disputar con total seguridad el pase al Mundial 2026.

Tras el operativo de seguridad realizado en Jalisco el domingo 22 de febrero, en varios puntos de México las actividades escolares fueron suspendidas, y los transportes públicos por carretera se cancelaron.

Aunque la situación se ha ido normalizando en México, esta situación mantiene en alerta a la ciudad de Guadalajara, una de las sedes de los partidos de repechaje para el Mundial 2026.

Repechaje internacional para el Mundial 2026. (Itzel Espinoza )

¿Qué dice la FIFA acerca de los partidos de repechaje para el Mundial 2026 programados en México?

La FIFA, organizadora del Mundial 2026, tiene el derecho de cancelar, reprogramar o reubicar uno o más partidos por cualquier motivo, incluyendo motivos de seguridad como sería el caso de México.

Cabe recordar que en el pasado, rumbo al Mundial de 1986, Colombia renunció a organizar el evento debido a que había situaciones de seguridad complejas que resolver.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que existen “todas las garantías” para celebrar el Mundial y que “no hay ningún riesgo para los visitantes”.

Mundial 2026: Irak obtiene su boleto al repechaje (Hadi Mizban / AP)

¿Cuándo y dónde serán los partidos de repechaje para el Mundial 2026?

Rumbo al Mundial 2026, los partidos de repechaje internacional se jugarán en las ciudades de Guadalajara y Monterrey en México.

En Guadalajara, las selecciones de Nueva Caledonia, Jamaica y la República del Congo buscarán su pase a la fase final del Mundial.

En Monterrey, estarán Surinam, Bolivia e Irak en búsqueda de sellar su boleto a la última fase de la Copa del Mundo 2026.