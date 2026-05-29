Anthony Gordon se convirtió en nuevo jugador del FC Barcelona con un contrato de cinco años, y tiene claro que llega al equipo español para ganar la Champions League.

A cambio de unos 80 millones de dólares que pagará al Newcastle de la Premier League, el FC Barcelona se hace de los servicios de Anthony Gordon, quien con 25 años promete buenos números para su nuevo equipo.

Y al preguntarle qué título le gustaría ganar con el FC Barcelona, Gordon no duda:

“Quiero ganarlo todo, pero si tengo que elegir un título, me gustaría ganar la sexta Champions” Anthony Gordon, futbolista inglés

Newcastle agradece a Anthony Gordon

Anthony Gordon cumple un sueño infantil al llegar al FC Barcelona

Anthony Gordon llegó a España el jueves 28 de mayo y tras superar el reconocimiento médico, el FC Barcelona dio luz verde a su fichaje.

Un contrato que se convierte en un sueño infantil cumplido para Gordon, quien acepta el reto y la responsabilidad de ponerse la camiseta blaugrana.

“Cuando supe que el Barça se interesó por mi no dudé ni un momento. Es un sueño de pequeño. Es una gran responsabilidad. No se ficha por un club así todos los días. Estoy muy emocionado” Anthony Gordon, futbolista inglés

La conexión de Anthony Gordon y el FC Barcelona

Anthony Gordon no miente cuando afirma que llegar al FC Barcelona es un sueño cumplido, incluso lo confirma en un fluido español que desnuda con sus palabras su cariño por el equipo culé.

“Hablo español porque desde niño creía que llegaría a jugar en el Barça. También hay un fisio español en el Newcastle y he practicado” Anthony Gordon, futbolista inglés

Así llega Anthony Gordon al FC Barcelona

Anthony Gordon, seleccionado inglés para el Mundial 2026, anotó 17 goles con el Newcastle la temporada pasada de la Premier League.

Una decena de su cosecha de goles la hizo en la Champions League, marcando un tanto en la derrota del Newcastle ante el FC Barcelona en los octavos de final del torneo.

Gordon es el primer refuerzo del Barça con miras a la temporada 2026-27. El club aspira cumplir con el ‘fair play’ financiero y a reforzarse más todavía durante el verano.

Entre los “peces gordos” que se esperan para el equipo culé, está el argentino Julián Álvarez.