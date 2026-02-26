Claudia Sheinbaum confirmó que el trofeo del Mundial 2026 llegará oficialmente a México el viernes 27 de febrero, con arribo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y traslado inicial a Guadalajara.

“El trofeo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 llega mañana al AIFA; este sábado, Guadalajara será el primer lugar de visita” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El trofeo iniciará un recorrido por distintos estados como parte de las actividades previas al Mundial 2026.

En el anuncio, la presidenta de México también destacó una reunión con directivos de Coca-Cola, quienes confirmaron una nueva inversión millonaria en el país.

Claudia Sheinbaum confirma llegada del trofeo del Mundial 2026 (@Claudiashein/X)

Claudia Sheinbaum confirma que trofeo del Mundial 2026 llegará al AIFA y viajará a Guadalajara

A poco más de 3 meses del pitazo inicial con el que se inaugurará el Mundial 2026 en el Estadio Banorte de la Ciudad de México (CDMX), se alistan los detalles para los primeros eventos del certamen deportivo.

Lo anterior debido a que la presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó que el viernes 27 de febrero, llegará a territorio nacional el trofeo del Mundial 2026 que realizará en un recorrido por varios estados del país.

En el mensaje que compartió en sus redes sociales, Claudia Sheinbaum destacó que la copa aterrizará en el AIFA y partirá a Guadalajara para arrancar la ruta que se tiene programada:

Guadalajara del 28 de febrero al 2 de marzo

León los días 4 y 5 de marzo

Veracruz los días 6 y 7 de marzo

Chihuahua los días 9 y 10 de marzo

Querétaro los días 11 y 12 de marzo

Monterrey del 14 al 16 de marzo

Puebla los días 18 y 19 de marzo

Mérida los días 21 y 22 de marzo de

Ciudad de México del 5 al 8 de junio de 2026

El trofeo de la Copa del Mundo tendrá un tour por México (MEXSPORT / Richard Callis)

Claudia Sheinbaum informa de nueva inversión de Coca-Cola en México

Al anunciar que el trofeo del Mundial 2026 sí llegará al AIFA el 27 de febrero y se trasladará a Guadalajara para iniciar su recorrido por México, Claudia Sheinbaum informó que Coca-Cola confirmó una nueva inversión millonaria en el país.

En el mismo mensaje que compartió, la presidenta de la República resaltó que se reunió en Palacio Nacional con el director ejecutivo global de Coca‑Cola, Henrique Braun.

Durante el encuentro, reveló, el directivo de la empresa le dio a conocer que se concretará una inversión que consistirá en seis mil millones de dólares, lo equivalente a 103 mil millones de pesos mexicanos.