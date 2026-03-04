Omar García Harfuch compartió vía redes sociales la reunión que tuvo con representantes de la FIFA World Cup para coordinar trabajos de seguridad a puertas del Mundial 2026:

“Revisamos los protocolos de inteligencia, prevención y despliegue operativo que se implementarán durante este evento internacional”. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

De acuerdo con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, la presidenta Claudia Sheinbaum fue quien giró instrucciones para que asistiera a la junta que se llevó a cabo este miércoles 4 de marzo de 2026.

Autoridades federales de la CDMX, Jalisco y Nuevo León también estuvieron presentes al ser las ciudades donde se disputarán algunos partidos del Mundial 2026.

México busca consolidar un esquema de seguridad para el Mundial 2026

México como anfitrión del Mundial 2026 se puso en duda tras los eventos violentos que se desataron en Jalisco a finales del mes de febrero.

Por lo que, con esta reunión interinstitucional, se busca fortalecer la imagen del país para brindar confianza a los asistentes, ya sean aficionados o jugadores.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Por su parte, y en reiteradad ocasiones, la presedenta de México ha reafirmado que México sigue siendo uno de los anfitriones del Mundial 2026.

Del mismo modo, ha garantizado la seguridad en el país para un evento tan importante y de talla mundial.

En el marco para la coordinación de acciones de seguridad, Claudia Sheinbaum ta tuvo una llamada con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a quien reiteró su confianza en México.

Por su parte, la jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, también garantizó seguridad en la CDMX antes y durante el Mundial 2026.