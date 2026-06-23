El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) dirigido por Clara Brugada, publicó en la Gaceta Oficial de la capital que habrá Ley seca en el marco del partido de México vs Chequia.

La prohibición de la venta de alcohol en la CDMX se realizará solo en zonas determinadas de la capital e incluso engloban las bebidas con porcentaje mínimo de alcohol.

CDMX declara Ley seca en CDMX en partido de México vs Chequia

El tercer partido de México en el Mundial 2026 tendrá consigo Ley seca, según anunció oficialmente el gobierno de la CDMX.

🚨Habrá ley seca por partido del Mundial en CDMX.



El Gobierno capitalino prohibirá la venta de bebidas alcohólicas en zonas del Centro Histórico, Juárez, Tabacalera, San Rafael y Cuauhtémoc por el partido entre México y República Checa.



La medida entrará en vigor a las 15:00… pic.twitter.com/FktqFdwUVh — Azucena Uresti (@azucenau) June 23, 2026

Nota en desarrollo... en breve más información.