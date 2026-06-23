El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) dirigido por Clara Brugada, publicó en la Gaceta Oficial de la capital que habrá Ley seca en el marco del partido de México vs Chequia.
La prohibición de la venta de alcohol en la CDMX se realizará solo en zonas determinadas de la capital e incluso engloban las bebidas con porcentaje mínimo de alcohol.
CDMX declara Ley seca en CDMX en partido de México vs Chequia
El tercer partido de México en el Mundial 2026 tendrá consigo Ley seca, según anunció oficialmente el gobierno de la CDMX.
Nota en desarrollo... en breve más información.