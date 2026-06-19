México venció a Corea para amarrar el liderato del Grupo A del Mundial 2026, pero antes de la siguiente ronda, volverá a jugar en el Estadio Banorte el jueves 24 ante Chequia.

Chequia se jugará la clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026 ante México en el Estadio Banorte, el jueves 24 de junio en puntos de las 19 horas.

Partido: México vs Chequia

Fase: Jornada 3

Torneo: Mundial 2026

Horario: 19 horas

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX

México derrotó a Corea del Sur para amarrar su pase a la siguiente ronda (Daniel Becerril / REUTERS)

Fecha del próximo partido de México en el Estadio Banorte como parte del Mundial 2026

El miércoles 24 de junio el Estadio Banorte recibirá el partido México vs Chequia, en la Jornada 3 del Mundial 2026.

México ya clasificó con seis puntos a la segunda fase del Mundial 2026, aunque todavía debe jugar la tercera jornada de la fase de grupos ante la selección europea.

Partido: México vs Chequia

Fase: Jornada 3

Torneo: Mundial 2026

Horario: 19 horas

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX

El Estadio Banorte tendrá dos partidos más de México

Con el triunfo ante Corea este jueves 18 de junio, México aseguró el liderato del grupo, por lo que jugará los dieciseisavos de final también en el Estadio Banorte.

El rival de México en la siguiente ronda del Mundial 2026 se definirá en los siguientes días, y es posible que se conozca hasta que termine el último partido de la fase de grupos.