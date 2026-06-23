La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inhábil el próximo 24 de junio ya que será el día del encuentro México vs Chequia, el último de la Selección Mexicana en la fase de grupos del Mundial 2026.

Fue al término de la sesión de este martes 23 de junio cuando el ministro Hugo Aguilar Ortiz anunció el día inhábil y aprovechó para enviar un mensaje de apoyo a la selección de México, dirigida por Javier Aguirre.

“Aprovechamos para desearle éxito a la Selección”. Hugo Aguilar Ortiz

SCJN no sesionará el 24 de junio por el partido México vs Chequia

La SCJN anunció que no sesionará este miércoles 24 de junio dado que el edificio central se encuentra en zona importante del país donde se desarrollarán actividades por el partido México vs Chequia.

Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN (SCJN / Suprema Corte de Justicia de la Nación)

Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN, detalló que la decisión implica la suspensión de actividades presenciales programadas para ese día en el recinto, pero que se laborará a distancia.

“Antes de cerrar la sesión quisiera aprovechar para informar a todas y todos, que el pleno ha determinado que el día de mañana sería un día inhábil, laborable a distancia, por las circunstancias en las que se encuentra el edificio central relacionado con el mundial”. Hugo Aguilar Ortiz

No es la primera vez que el Poder Judicial ajusta sus actividades debido al Mundial 2026. Desde su inicio, diversas instituciones han implementado medidas para garantizar la movilidad en CDMX por el evento.

El partido entre México y Chequia se disputará este miércoles 24 de junio a las 7:00 pm en el Estadio Banorte. La participación de la Selección Mexicana en esta fase de grupos ha generado una enorme expectativa entre los aficionados.