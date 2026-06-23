Clara Brugada propuso al Monumento a la Revolución como sede alterna para los festejos tras el partido México vs Chequia del 23 de junio en el Mundial 2026.

“El monumento a la Revolución será un espacio especialmente adaptado, pensando y organizado para las familias y las infancias” Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

La medida de la jefa de gobierno de la CDMX busca diversificar los espacios de celebración y evitar aglomeraciones en el Ángel de la Independencia, donde se han reunido miles de aficionados en los primeros partidos.

“Hacemos un llamado a aquellas familias que quieran disfrutar el Mundial acudan al Monumento a la Revolución” Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

Con pantallas y actividades culturales, el Monumento a la Revolución se presenta como un espacio familiar y seguro para disfrutar del partido México vs Chequia.

Clara Brugada propone el Monumento a la Revolución para festejar a la Selección Mexicana

Durante los primeros partidos de México en el Mundial 2026, los aficionados se han aglomerado en el Ángel de la Independencia y sus alrededores.

Es por eso que la jefa de gobierno Clara Brugada propuso que familias y aficionados acudan a otras zonas de la CDMX para ver el partido y celebrar, en especial el Monumento a la Revolución.

“Hacemos un llamado a aquellas familias que quieran disfrutar el Mundial acudan al Monumento a la Revolución”, dijo la jefa de gobierno de la CDMX el 23 de junio de 2026.

Clara Brugada asegura que el Monumento a la Revolución fue adaptado para ser un espacio adaptado a las familias e infancias que quieran disfrutar del tercer partido de México en el Mundial 2026.

“Va a estar adecuado para que ahí puedan disfrutar y después de ver el Mundial, puedan quedarse a seguir disfrutando ahí seguramente el festejo que vamos a tener” Clara Brugada

La jefa de gobierno mencionó que el Monumento a la Revolución es el espacio adecuado para seguir los festejos ante una posible victoria de México.

Monumento a la Revolución: precio de su elevador de cristal, mirador y museo (Monumento a la Revolución vía Facebook)

La CDMX tendrá diversos espacios para el partido de México vs Chequia

Clara Brugada expresó que la CDMX colocará pantallas en diversos puntos para que los afinados puedan ver el partido de México vs Chequia.

Se ampliaron el número de espacios para que los aficionados disfruten del Mundial 2026 de forma gratuita, por lo que habrá 48 puntos en toda la CDMX para ver el Mundial 2026:

18 puntos a lo largo de Reforma

9 pantallas en las inmediaciones del Zócalo

3 pantallas en la Alameda central

Escenario en la Diana, el Ángel y Monumento a la Revolución

18 festivales futboleros en las alcaldías

Los afinados podrán acudir a estos puntos de la CDMX para ver el partido de México vs Chequia y se recomienda que si celebran acudan a otros puntos además del Ángel de la Independencia.