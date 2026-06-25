Tal y como se esperaba, la afición llenó el FIFA Fan Fest del Zócalo de la CDMX previo al partido de México vs Chequia, a pesar de que faltan varios minutos para que empiece el encuentro del Mundial 2026.

Tanto autoridades de la CDMX, como las cámaras de instaladas en la zona, dejan ver que ya no cabe ni un alma en el FIFA Fan Fest del Zócalo para el partido de México vs Chequia del Mundial 2026.

FIFA Fan Fest del Zócalo lleno para el México vs Chequia

A través de redes sociales, el Gobierno de la CDMX anunció que el FIFA Fan Fest del Zócalo alcanzó su máxima capacidad previo al inicio del partido de México vs Chequia del Mundial 2026.

FIFA Fan Fest del Zócalo (Especial)

Ante esto, piden a los aficionados que se abstengan de ir al FIFA Fan Fest del Zócalo y opten por otros puntos con pantallas instaladas para ver el México vs Chequia del Mundial 2026.

Para muestra de esto, revisamos las cámaras instaladas alrededor del Zócalo de la CDMX y podemos dar cuenta de que en efecto, se alcanzó el límite de 55 mil personas que se permite en el lugar.

De hecho se puede ver que incluso hay gente que se tuvo que quedar en parte de la zona periférica de la plancha del Zócalo, pues ya no había lugar en la misma.

Autoridades ya no dejan pasar al FIFA Fan Fest del Zócalo para el México vs Chequia

Si el aviso del Gobierno de la Ciudad de México no te fue suficiente, te avisamos que las autoridades ya no están dejando pasar a aficionados al FIFA Fan Fest del Zócalo para el partido de México vs Chequia del Mundial 2026.

Alrededor del Zócalo de la CDMX se colocaron varios agentes de la policía, quienes están desviando a los aficionados a otras zonas, pues ya no hay cupo en el FIFA Fan Fest para el México vs Chequia del Mundial 2026.

Recordemos que ante este escenario, la CDMX colocó más de 12 pantallas en todo el Centro Histórico, así como en sus alrededores, para la gente que no pudo llegar al Fan Fest.

Si aún tienes planeado ir para allá, o debes de pasar por la zona antes o durante el partido, te recomendamos tomar tus precauciones.