Este miércoles 24 de junio de 2026 a las 19:00 horas se celebrará el partido México vs Chequia, por lo que miles de aficionados se preguntan si lloverá en el Estadio Banorte.

La respuesta corta es sí, los pronósticos indican que habrá intervalos de chubascos durante el México vs Chequia:

Antes del partido (17 a 19:00 horas): Se esperan cielos nublados

Durante el partido (19 a 21:00 horas): Intervalos de chubascos

Al final del partido (21 a 23:00 horas): Lluvia ligera

Va a llover en el México vs Chequia

¿Qué clima se espera en la CDMX durante el partido entre México vs Chequia?

En un comunicado, la Conagua informó que antes del México vs Chequia, entre las 17:00 y las 19:00 horas, se esperan temperaturas de entre 17 y 19° Celsius, cielo nublado y vientos con rachas de 40 km/h.

Al momento del partido, que será entre las 19:00 y las 21:00 horas, se esperan intervalos de chubascos y un descenso en la temperatura de entre 14 y 16° Celsius.

Una vez que se termine el México vs Chequia, entre las 21:00 y las 23:00 de la noche, se espera que la temperatura se mantenga en los mismos rangos de 14 a 16° Celsius con lluvias ligeras.

Va a llover en el México vs Chequia

Recomendaciones de Protección Civil por las lluvias en el Estadio Banorte

Ante este pronóstico de lluvia en el Estadio Banorte, durante el México vs Chequia, la Secretaría de Riesgos y Protección Civil emitió las siguientes recomendaciones a los aficionados:

Al ingresar identifica las rutas de evacuación y las salidas de emergencia

Establece puntos de encuentro con tus acompañantes y porten una identificación

Consume agua frecuentemente y consume agua

Usa impermeable para protegerte de la lluvia

Evita correr en los pasillos, escaleras o rampas del Estadio

No cruces calles, avenidas, ni por debajo de puentes con corrientes de agua

Cuida tus pertenencias para evitar extravío entre la multitud

Sigue las instrucciones del personal de la SGIRPC y de seguridad