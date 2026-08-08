La noche del viernes 7 de agosto de 2026, un impactante rayo cayó en la Ciudad de México (CDMX) y el video fue captado desde la Torre Latinoamericana.

Este rayo fue producto de una tormenta eléctrica sobre la CDMX, la cual estuvo acompañada de granizo en varias zonas de la capital del país.

Impactante rayo ilumina el cielo de la CDMX; así se vio desde la Torre Latinoamericana

La noche del viernes 7 de agosto, el cielo de la CDMX vio un momento de luz al quedar iluminado tras la caída de un impactante rayo por las fuertes lluvias.

De acuerdo con Webcams de México, la cámara ubicada en lo alto de la Torre Latinoamericana registró la caída de este rayo cerca de las 19:07 horas.

El impactante rayo que cayó en CDMX y fue captado desde la Torre Latinoamericana (Captura / Webcamsdemexico)

La imágenes muestran como este poderoso rayo provocó un fuerte destelló que fue visible desde varios puntos de la ciudad, generando un estruendo que “hizo rugir” a la CDMX.

Según la grabación, este fenómeno natural impactó en algún edificio de menor tamaño, adornando el tránsito de vehículos que quedaron sorprendidos con la situación.

Hasta el momento, se desconoce el punto exacto de la caída de este rayo, tras el cual las autoridades capitalinas no han reportado daños ni personas afectadas.

No obstante, instan a la población a extremar precauciones, toda vez que se espera que las lluvias y tormentas eléctricas continúen afectando a la CDMX.