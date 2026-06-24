Pablo Vázquez señaló que la implementación de la Ley Seca en Ciudad de México (CDMX) no busca un “consumo cero” de alcohol durante el partido México vs Chequia, sino mitigar los riesgos en los festejos.

En entrevista con López-Dóriga, Pablo Vázquez explicó que la medida forma parte de una estrategia de mitigación de riesgos, aunque es probable que las personas consuman alcohol previa a los festejos.

Pablo Vázquez no espera “consumo cero” de alcohol en el México vs Chequia

El secretario de Seguridad de CDMX, Pablo Vázquez, defendió la Ley Seca implementada en las zonas centro para este miércoles 24 de junio, día en que se jugará el partido México vs Chequia.

La predicción de Pablo Vázquez sobre el México vs Chequia (Eduardo Díaz)

Pablo Vázquez comentó que, si bien, no se espera un “consumo cero”, la Ley Seca espera disminuir en gran cantidad el consumo de alcohol y así evitar riesgos en la integridad de las personas y de la infraestructura.

La restricción se enfocará principalmente en limitar la venta de alcohol en tiendas de conveniencia ubicadas dentro de las zonas donde se concentrará la afición por el partido México vs Chequia del Mundial 2026.

El funcionario de seguridad reconoció que muchas personas podrían optar por consumir bebidas alcohólicas en otros espacios antes de acudir a los lugares de concentración.

Por ello, la intención de la Ley Seca es evitar que el consumo continúe incrementándose una vez iniciados los festejos , reduciendo así la posibilidad de incidentes relacionados con la euforia colectiva.

Aunado a la Ley Seca, se ha desplegado un fuerte operativo para garantizar que todas las actividades relacionadas con el encuentro entre México y Chequia, se realicen de manera pacífica y sin disturbios.