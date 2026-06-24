Cientos de aficionados arribaron desde las primeras horas del miércoles 24 de junio al Fan Fest del Zócalo para poder ingresar previo al último partido de México en la fase de grupos.

Con playeras de la selección y gorras para protegerse del sol, los aficionados hacen fila para entrar a la Plaza de la Constitución para ver el partido México vs Chequia, que iniciará a las 19:00 horas, tiempo local.

Aficionados se forman para entrar al Fest Zócalo a horas del México vs Chequia

cientos de aficionados comenzaron a formarse en los diferentes accesos al Fan Fest Zócalo para poder ingresar a la Plaza de la Constitución para ver el partido de México vs Chequia.

Antes de las 7:00 horas se reportaron los primeros aficionados que comenzaron a hacer fila en las calles 20 de Noviembre y Pino Suárez.

Los aficionados esperan sentados en las banquetas mientras se abre el acceso al Fan Fest del Zócalo que iniciará a las 11:30 horas este miércoles 24 de junio.

Desde temprano cientos de personas se dieron cita cerca del Zócalo capitalino portando sus playeras de la selección, así como gorras para cubrirse del sol y mochilas.

Cabe señalar que el Zócalo tiene capacidad para albergar a 55 mil personas, por lo que las autoridades llamaron a la población a salir con anticipación para poder ingresar.

Asimismo, colocó 12 pantallas en las calles aledañas para que puedan ver el partido quienes no logren entrar al Fan Fest Zócalo.

No solo es el México vs Chequia: Estos son los partidos que se verán en el Fan Fest del Zócalo el 24 de junio

Aficionados de la selección mexicana ya hacen fila para ingresar al Fan Fest del Zócalo para ver el México vs Chequia.

Sin embargo, este no es el único partido que se podrá ver en las pantallas colocadas en el primer cuadro de la CDMX.

Este miércoles 24 de junio se podrán ver en el Fan Fest del Zócalo los partidos de;