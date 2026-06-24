Luisa María Alcalde Luján suspendió su programa especial Derecho de Réplica este miércoles 24 de junio debido al partido México vs Chequia en el Estadio Ciudad de México.

“Lo que queremos todas y todos es ver ganar a México, vamos a suspender el espacio de Derecho de Réplica” Luisa Alcalde. Consejera jurídia de Presidencia

La consejera jurídica de Presidencia incluso compartió su pronóstico de 2-0 a favor del equipo de Javier Aguirre.

El siguiente programa Derecho de Réplica se transmitirá el 1 de julio a las 17:00 horas, retomando su objetivo de combatir noticias falsas contra el gobierno.

La suspensión anunciada por Luisa Alcalde coincidió con el decreto de home office emitido por Claudia Sheinbaum para facilitar la movilidad en la CDMX.

Por otro lado, periodistas de la fuente de Presidencia habrían señalado dificultades para entrar a Palacio Nacional para el horario del programa de Luisa Alcalde por el Fan Fest del Zócalo.

¿Cuándo es el siguiente programa de Derecho de Réplica de Luisa Alcalde?

La siguiente fecha de Derecho de Réplica será el miércoles 1 de julio a las 17:00 horas, detalló Luisa Alcalde.

La ex dirigente nacional de Morena recordó que el objetivo del programa es hablar de “todas las mentiras, las noticias falsas que se difunden todos los días en contra de nuestro gobierno y de nuestro proyecto”.

Se espera que el siguiente partido de México en el Mundial 2026 tras la fase de grupos sea el martes 30 de junio, con un rival aún por definir, por lo que el programa de Derecho de Réplica de la siguiente semana no se vería afectado.

Reactivan decreto de trabajo en casa por el México vs Chequia

La suspensión de actividades presenciales responde a la activación de home office este 24 de junio a fin de facilitar la movilidad en la Ciudad de México (CDMX).

Se trata de un decreto emitido por la presidenta Claudia Sheinbaum dirigido a dependencias federales con sede en la CDMX, sin considerar a trabajadores esenciales como personal de salud, protección civil, atención a desastres, trabajadores relacionados con energía, etcétera.

Para el ámbito privado solo se trata de un exhorto para hacer home office.