A semanas de que inicie la Copa Mundial 2026, Claudia Sheinbaum aclaró que, aunque por ahora no existe una regulación federal sobre la venta de alcohol en estadios, no descarta que se revise en el futuro si las circunstancias lo requieren.

“Hasta el momento no hemos pensado regular las bebidas alcohólicas en los estadios, pero si fuera necesario, se podría revisar” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Tras la muerte de un aficionado en el Estadio Banorte, la presidenta subrayó que la facultad de regular corresponde principalmente a gobiernos estatales y municipales, y destacó que la seguridad en los recintos deportivos depende también de la protección civil.

Sheinbaum no descarta regulación federal sobre la venta del alcohol en estadios

Tras la muerte de una persona en el Estadio Banorte, Claudia Sheinbaum aclaró que por el momento, no existe una regulación federal prevista sobre la venta de alcohol en estadios.

Subrayó que la facultad de la venta de alcohol en eventos públicos corresponde a las autoridades municipales, mientras que la federación podría participar únicamente con acciones de orientación. En el caso del Estadio Banorte sería la alcaldía Coyoacán.

“Quien regula la protección civil en los estadios, son los gobiernos estatales y particularmente los municipios. Corresponde a los municipios revisar la protección civil en los espectáculos públicos. Así le corresponde a la alcaldía Coyoacán en el Azteca” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum señaló que la supervisión de la venta de alcohol en eventos públicos y la aplicación de la ley seca corresponden a los gobiernos estatales y en particular a los municipios.

“Esa atribución es estatal y municipal cuando se declara ley seca” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Aunque no hay restricciones inmediatas, Claudia Sheinbaum no descarta una revisión futura si las circunstancias lo exigen para garantizar un entorno seguro.

Sin embargo, dejó en claro que es una atribución estatal y no federal, por lo que a ellos no les corresponde.

Sheinbaum asegura que la seguridad de los estadios va más allá de la venta de alcohol

Claudia Sheinbaum destacó que en la seguridad en los recintos deportivos tiene que ver con varios temas, en especial con la protección civil.

“Tiene que ver con varios temas, con la protección civil en los estadios mas allá de la propia venta de bebidas alcohólicas” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum recordó que, durante su gestión en la CDMX, se impulsaron cambios legales para facilitar las revisiones de protección civil mediante especialistas acreditados.

Y es que aseguró que hay alcaldías que cuentan con varios recintos por lo que es complicado hacer una revisión constante de cada uno de ellos.

Sin embargo, se hicieron cambios para que terceros se hagan cargo de la revisión de cada uno de los recintos y así garantizar la seguridad de los eventos públicos.

“Generamos un esquema para que profesionales responsables se encargaran de revisar y entregar estas evaluaciones” Claudia Sheinbaum, presidenta de México