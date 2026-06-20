El Gobierno de Ciudad de México (CDMX) informó que habrá medidas para disminuir el consumo de alcohol en las celebraciones del Mundial 2026, por lo que se implementará la Ley Seca.

“Más garantía de que no sea el alcohol el que se apropie de la fiesta, sino sea la alegría”. Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX

Las medidas son para garantizar que los festejos antes, durante y tras los partidos del Mundial 2026 no tengan riesgos y se vivan con seguridad y tranquilidad para todos.

Al respecto, Clara Brugada destacó que la intención de los FIFA Fan Festival y del mismo Mundial 2026 es celebrar y convivir, sin embargo, no debe basarse en el alcohol.

Habrá Ley Seca en CDMX para el Mundial 2026: así serán las medidas

En conferencia de prensa hoy viernes 19 de junio, Clara Brugada anunció que se implementará la Ley Seca en CDMX durante el Mundial 2026, con diferentes medidas.

César Cravioto, secretario de Gobierno, dio a conocer las medidas aunque no mencionaron una fecha estimada de implementación, pero se esperaría para el México vs Chequia.

Acorde con lo señalado, se está valorando que las tiendas de conveniencia de la CDMX no vendan alcohol horas antes de los festejos por el Mundial 2026, y durante.

Asimismo, habrá horarios específicos de venta para los restaurantes y bares en zonas aledañas al FIFA Fan Festival, Centro Histórico y Paseo de la Reforma.

También se reforzará el programa “Conduce sin alcohol”, por lo que el alcoholímetro se endurecería en puntos de concentración, como Paseo de la Reforma.

El gobierno de CDMX también realizará operativos en calles de la capital para retirar a los vendedores ambulantes que ofrezcan alcohol, cuyo producto será vaciado en la coladera.

Gobierno de CDMX extenderá los puntos para ver el Mundial 2026

Sin embargo, Clara Brugada también anunció que habrá nuevos puntos con pantallas gigantes para “descentralizar la alegría” en CDMX, ante los más de 200 mil visitantes al Zócalo.

Hasta el momento ha anunciado pantallas en Alameda Central, el Monumento a la Revolución y varios puntos de Paseo de la Reforma:

El Ángel de la Independencia

La Diana Cazadora

El Caballito

Insurgentes

Y si bien se va a establecer un horario para el consumo de alcohol, también se planea extender el horario en el transporte público.