La Selección Mexicana enfrenta a Chequia en el Mundial 2026 y el pronóstico es que conservará su paso invicto con marcador de 2-1, como preámbulo para la siguiente ronda del torneo.

El duelo ante Chequia tendrá algunas modificaciones en alineación de México, con le objetivo de darle a la rotación una vez asegurado el primer lugar del Grupo A en el Mundial 2026.

México venció a Corea 1-0 para asegurar el primer lugar de grupo y espera para conocer a su rival en la siguiente ronda.

México vs Chequia: Pronóstico del último partido del Tri en la fase de grupos del Mundial 2026

Victoria 2-1 de la Selección Mexicana es el pronóstico del partido México vs Chequia, en la Jornada 3 del Mundial 2026.

Pronóstico: México 2-1 Chequia

México vs Chequia: Posibles alineaciones del último partido del Tri en la fase de grupos del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido México vs Chequia, y en el Tri podría darse la aparición de Memo Ochoa en la portería.

México

Portero: Guillermo Ochoa

Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Mateo Chávez

Mediocampistas: Erik Lira, Luis Romo y Orbelín Pineda

Delanteros: Roberto Alvarado, Alexis Vega y Santiago Giménez

Guillermo Ochoa apunta a ser titular ante Chequia tras posible acuerdo con Javier Aguirre. (Paul Childs / REUTERS)

Chequia

Portero: Matej Kovar

Defensas: Tomas Holes, Robin Hranác y Ladislav Krejcí

Mediocampistas: Vladimír Coufal, Vladimír Darida, Lukás Cerv, Michal Sadílek y Tomás Soucek

Delanteros: Adam Hlozek y Patrik Schick

México vs Chequia: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Tri en el Mundial 2026?

México vs Chequia se enfrentan en el Mundial 2026 el miércoles 24 de junio. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX a las 20 horas.