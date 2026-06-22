La Selección Mexicana enfrenta a Chequia en el Mundial 2026 y el pronóstico es que conservará su paso invicto con marcador de 2-1, como preámbulo para la siguiente ronda del torneo.
El duelo ante Chequia tendrá algunas modificaciones en alineación de México, con le objetivo de darle a la rotación una vez asegurado el primer lugar del Grupo A en el Mundial 2026.
México venció a Corea 1-0 para asegurar el primer lugar de grupo y espera para conocer a su rival en la siguiente ronda.
México vs Chequia: Pronóstico del último partido del Tri en la fase de grupos del Mundial 2026
Victoria 2-1 de la Selección Mexicana es el pronóstico del partido México vs Chequia, en la Jornada 3 del Mundial 2026.
Pronóstico: México 2-1 Chequia
México vs Chequia: Posibles alineaciones del último partido del Tri en la fase de grupos del Mundial 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido México vs Chequia, y en el Tri podría darse la aparición de Memo Ochoa en la portería.
México
- Portero: Guillermo Ochoa
- Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Mateo Chávez
- Mediocampistas: Erik Lira, Luis Romo y Orbelín Pineda
- Delanteros: Roberto Alvarado, Alexis Vega y Santiago Giménez
Chequia
- Portero: Matej Kovar
- Defensas: Tomas Holes, Robin Hranác y Ladislav Krejcí
- Mediocampistas: Vladimír Coufal, Vladimír Darida, Lukás Cerv, Michal Sadílek y Tomás Soucek
- Delanteros: Adam Hlozek y Patrik Schick
México vs Chequia: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Tri en el Mundial 2026?
México vs Chequia se enfrentan en el Mundial 2026 el miércoles 24 de junio. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX a las 20 horas.
- Partido: México vs Chequia
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Miércoles 24 de junio del 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX