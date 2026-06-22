El Metro de la CDMX operará con horario especial tras el partido México vs Chequia del Mundial 2026, programado para el miércoles 24 de junio en el Estadio Banorte.

La jefa de gobierno anunció que el servicio del Metro CDMX se extenderá hasta la 1:00 a.m. del jueves 25 de junio, con el fin de apoyar a los aficionados y evitar percances como los ocurridos en celebraciones anteriores.

La medida anunciada por Clara Brugada busca garantizar movilidad segura para quienes asistan al encuentro y al Fan Fest del Zócalo.

Metro CDMX anuncia horario especial después del México vs Chequia

Durante la reinauguración de cuatro estaciones de la Línea 2, Clara Brugada anunció que el Metro CDMX ampliará su horario tras el partido de México vs Chequia.

Por lo que el servicio de transporte operará de la siguiente manera:

Apertura del Metro CDMX: 5:00 a.m. del viernes 24 de junio

Cierre del Metro CDMX: 1:00 a.m. del jueves 25 de junio

Clara Brugada reinaugura estaciones del Metro CDMX (Clara Brugada/ X)

Estas medidas se toman en apoyo a los aficionados que acudan al Estadio Banorte a ver el partido de México vs Chequia y para los asistentes del Fan Fest.

El partido de México vs Chequia se realizará a las 7:00 p.m. el miércoles 24 de junio, por los que se prevé alta afluencia de usuarios en Líneas como la 2 y 1 del Metro CDMX.

Extienden horario del Metro CDMX ante posibles celebraciones por el Mundial 2026

Después de la victoria de México vs Corea, aficionados nacionales y extranjeros acudieron a distintos puntos de la CDMX para celebrar, principalmente en el Ángel de la Independencia.

Luego de esto, varias personas mostraron su molestia ya que el Metro CDMX cerró en el horario habitual, a las 12:00 a.m.

Incluso, circulan videos en redes sociales donde un grupo de aficionados trató de abrir las puertas a la fuerza de una estación de la Línea 1 del Metro CDMX.

Pare evitar percances de este tipo o situaciones de vandalismo, además de ayudar a los aficionados a que lleguen bien a sus hogares, el Metro CDMX decidió ampliar sus horario en todas sus estaciones.