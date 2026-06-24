La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará este miércoles 24 de junio un operativo de 56 mil policías en la CDMX por el partido México vs Chequia en el Estadio Banorte.

Del total, 8 mil 220 elementos estarán concentrados en el Estadio Banorte con el Polígono de la Última Milla para ordenar el ingreso de aficionados y garantizar la movilidad de vecinos.

Además, se reforzarán puntos turísticos como el FIFA Fan Fets Zócalo y Paseo de la Reforma, donde se instalarán pantallas y escenarios para la transmisión del encuentro.

Despliegan 56 mil policías en CDMX por el México vs Chequia; más de 8 mil elementos resguardan el Estadio Banorte

La SSC desplegará un operativo este miércoles 24 de junio en el marco del partido México vs Chequia en el Estadio Banorte con 56 mil policías de la SSC y la Fuerza de Tarea Conjunta, conformada por:

Guardia Nacional

Ejército

Fuerza Aérea Mexicana

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Del total de los elementos desplegados, 8 mil 220 estarán en un operativo en el Estadio Banorte para la implementación del Polígono de la Última Milla.

Se trata de elementos de:

SSC: 7 mil 500

Fuerza de Tarea Conjunta: 720

Operativos para el México vs Chequia (Cortesía)

Con el operativo de Última Milla, se busca ordenar el flujo de los aficionados que llegan al recinto para el partido México vs Chequia, así como garantizar la operación del transporte y la accesibilidad de los participantes y los vecinos de la zona.

Implementan operativos de seguridad en el FIFA Fan Fest y otros puntos turísticos

Por otra parte, se implementarán operativos de seguridad en diferentes puntos turísticos en el marco del partido México vs Chequia del Mundial 2026.

En el FIFA Fan Fest del Zócalo capitalino se desplegarán 3 mil 275 elementos de seguridad.

Asimismo, se instalarán tres cinturones de seguridad y se habilitarán cinco acceso al Zócalo en:

5 de Febrero

20 de noviembre

Pino Suárez

Tacuba

Madero

Cabe señalar que habrá 12 pantallas instaladas en las calles aledañas a la Plaza de la Constitución para quienes no alcancen a entrar a la plancha del Zócalo.

Por otra parte, se instalaron puntos de reunión sobre Paseo de la Reforma con escenarios y pantallas para ver el partido desde la Glorieta de la Diana Cazadora y hasta el Monumento a la Revolución.

En dicho corredor, habrá 4 mil 200 policías en activo para salvaguardar la seguridad de los asistentes a cada punto donde podrá verse el partido.