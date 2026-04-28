En un giro inesperado rumbo al Mundial 2026, Guillermo “Memote” Martínez pasó de ser una opción secundaria a consolidarse como pieza clave en la lista definitiva de Javier Aguirre.

El delantero de Pumas, con su imponente físico y eficacia goleadora, se ha convertido en la gran sorpresa de la convocatoria exclusiva de la Liga MX.

Su perfil táctico y sus números eclipsan a figuras europeas como Santiago Giménez y Germán Berterame, abriendo la batalla por la titularidad en el ataque del “Tri”.

“Memote” Martínez ofrece un perfil físico del que carece el resto de los atacantes mexicanos (Especial)

La apuesta táctica de Javier Aguirre

La inclusión de Memote Martínez no responde únicamente a una racha goleadora, sino a una necesidad táctica específica detectada por el cuerpo técnico de Aguirre.

Con una imponente estatura de 1.91 metros, el “Memote” ofrece un perfil físico del que carece el resto de los atacantes mexicanos, permitiéndole competir en el juego aéreo contra centrales de talla internacional como Kim Min-jae.

“Memote” Martínez ofrece un perfil físico del que carece el resto de los atacantes mexicanos (Especial)

Kim Min-jae (Thomas Frey / Thomas Frey/dpa)

Aguirre valora especialmente la capacidad de Guillermo Martínez para fijar centrales, generar espacios y su aporte defensivo en jugadas a balón parado, elementos que lo posicionan como una variante estratégica clave para partidos cerrados o ante rivales físicamente dominantes.

La efectividad de Memote Martínez eclipsa a las figuras europeas del Tri

A pesar de no ser titular indiscutible en el esquema de Efraín Juárez en Pumas, Guillermo Martínez ha demostrado una eficiencia letal.

En el Clausura 2026, registró un promedio de 0.9 goles por partido, sumando cinco tantos en apenas 493 minutos de juego.

Estas cifras contrastan fuertemente con la actualidad de sus competidores directos:

Santiago Giménez: El delantero del AC Milan apenas suma 67 minutos de actividad tras una cirugía de tobillo y no ha marcado gol desde septiembre del año pasado. Germán Berterame: El atacante del Inter Miami ha anotado solo tres dianas en 12 encuentros, necesitando casi el doble de tiempo en cancha que el ariete auriazul para producir resultados.

“Memote” Martínez ofrece un perfil físico del que carece el resto de los atacantes mexicanos (Especial)

Guillermo Martínez, de la división de plata al escenario mundialista

La trayectoria de Guillermo Martínez añade un componente épico a su llamado. En apenas ocho años, el delantero pasó de buscar minutos en el Ascenso MX con equipos como Lobos BUAP, Coras FC, Mineros de Zacatecas, Cafetaleros y Celaya, a integrar la plantilla que defenderá a México en la Copa del Mundo más grande de la historia.

Su paso por Puebla, donde marcó 23 goles, y su actual etapa con Pumas (31 goles en 91 partidos), fueron los trampolines definitivos para captar la atención de la Selección Mayor.

Con la confirmación de Duilio Davino sobre la seguridad de su lugar en el Mundial, la batalla por la titularidad en el frente de ataque del Tri queda abierta.

Mientras Raúl Jiménez y Armando González parecen llevar la delantera en la rotación, el momento anímico y las características únicas del “Memote” Martínez lo perfilan como el arma secreta que podría robarse los reflectores en 2026.