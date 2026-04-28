Marcel Ruiz y Charly Rodríguez se quedaron fuera de la primera convocatoria para el Mundial 2026, destinada para jugadores de la Liga MX, por lo que no entran en planes de Javier Aguirre para jugar el torneo.

Este martes 28 de abril se publicó la primera convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, y las ausencias más llamativas de la Liga MX son Marcel Ruiz y Carlos Rodríguez.

Marcel Ruiz arriesgó su carrera y no irá al Mundial 2026. (Daniel Benavides / Daniel Benavides)

¿Por qué no fueron convocados Marcel Ruiz y Charly Rodríguez?

Las razones por las que Marcel Ruiz y Charly Rodríguez no fueron convocados por Javier Aguirre para el Mundial 2026 son claras.

En el caso de Marcel Ruiz, mediocampista del Toluca, una lesión que lo dejó fuera de actividad varias semanas y por la que debió ser operado, generó las suficientes dudas en Javier Aguirre para dejarlo fuera.

Charly Rodríguez, figura en Cruz Azul, nunca ha respondido en el mismo nivel con la Selección Mexicana, en la que jugadores como Gilberto Mora y Álvaro Fidalgo, le ganaron la carrera.

Charly Rodríguez no mostró el nivel para jugar el Mundial 2026 (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

¿Qué jugadores faltan por ser convocados por México para el Mundial 2026?

Con la primera convocatoria lista, en la la que 12 jugadores de la Liga MX aseguraron su lugar para el Mundial 2026, restan 14 espacios que deberán ser ocupados por elementos que están en el futbol europeo.

Cabe señalar que 8 de los 20 convocados no irán al Mundial 2026, pero forman parte de cara al proyecto del siguiente proceso que dirigirá Rafael Márquez.

Estos son los 12 convocados que ya están en el Mundial 2026:

Porteros:

Raúl Rangel | Chivas

Carlos Acevedo | Santos Laguna

Defensas

Israel Reyes | América

Jesús Gallardo | Toluca

Mediocampistas:

Erik Lira | Cruz Azul

Luis Romo | Chivas

Brian Gutiérrez | Chivas

Gilberto Mora | Tijuana

Roberto Alvarado | Chivas

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