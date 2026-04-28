Marcel Ruiz y Charly Rodríguez se quedaron fuera de la primera convocatoria para el Mundial 2026, destinada para jugadores de la Liga MX, por lo que no entran en planes de Javier Aguirre para jugar el torneo.
Este martes 28 de abril se publicó la primera convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, y las ausencias más llamativas de la Liga MX son Marcel Ruiz y Carlos Rodríguez.
¿Por qué no fueron convocados Marcel Ruiz y Charly Rodríguez?
Las razones por las que Marcel Ruiz y Charly Rodríguez no fueron convocados por Javier Aguirre para el Mundial 2026 son claras.
En el caso de Marcel Ruiz, mediocampista del Toluca, una lesión que lo dejó fuera de actividad varias semanas y por la que debió ser operado, generó las suficientes dudas en Javier Aguirre para dejarlo fuera.
Charly Rodríguez, figura en Cruz Azul, nunca ha respondido en el mismo nivel con la Selección Mexicana, en la que jugadores como Gilberto Mora y Álvaro Fidalgo, le ganaron la carrera.
¿Qué jugadores faltan por ser convocados por México para el Mundial 2026?
Con la primera convocatoria lista, en la la que 12 jugadores de la Liga MX aseguraron su lugar para el Mundial 2026, restan 14 espacios que deberán ser ocupados por elementos que están en el futbol europeo.
Cabe señalar que 8 de los 20 convocados no irán al Mundial 2026, pero forman parte de cara al proyecto del siguiente proceso que dirigirá Rafael Márquez.
Estos son los 12 convocados que ya están en el Mundial 2026:
Porteros:
- Raúl Rangel | Chivas
- Carlos Acevedo | Santos Laguna
Defensas
- Israel Reyes | América
- Jesús Gallardo | Toluca
Mediocampistas:
- Erik Lira | Cruz Azul
- Luis Romo | Chivas
- Brian Gutiérrez | Chivas
- Gilberto Mora | Tijuana
- Roberto Alvarado | Chivas
Delanteros
- Guillermo Martínez | Pumas
- Armando González | Chivas
- Alexis Vega | Toluca