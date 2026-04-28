El entorno de Chivas vive entre orgullo y preocupación tras la convocatoria de cinco de sus figuras por Javier Aguirre para el proceso rumbo al Mundial 2026.

Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González se unirán al “Tri” el 6 de mayo, dejando al Rebaño mermado justo antes de la Liguilla del Clausura 2026.

La baja adicional de Daniel Aguirre por lesión complica aún más el panorama de Gabriel Milito, que enfrentará a Tigres con seis ausencias confirmadas.

La base del “Tri” es de Chivas

El Guadalajara se ha consolidado como la principal cantera del combinado nacional en esta etapa de preparación.

Los seis jugadores llamados por el “Vasco” Aguirre para integrarse a la concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) el próximo 6 de mayo son:

Raúl Rangel (Portero) Luis Romo (Mediocampista) Brian Gutiérrez (Mediocampista) Roberto “Piojo” Alvarado (Mediocampista/Delantero) Armando “La Hormiga” González (Delantero)

Esta cifra convierte a Chivas en el club con mayor representación en la lista de 20 jugadores de la Liga MX, un reconocimiento al buen momento que atraviesan sus figuras, pero que representa un “golpe duro” para las aspiraciones al título del club.

Alarmas encendidas para los Cuartos de Final de Liga Mx

La situación es crítica para el técnico Gabriel Milito, ya que perderá a estos cinco elementos habituales en su esquema titular justo para el cruce de Cuartos de Final contra Tigres.

A estas ausencias se suma la baja por lesión de Daniel Aguirre, quien salió entre lágrimas en el último encuentro ante Tijuana, dejando al equipo con un total de seis bajas confirmadas para el duelo de ida en el “Volcán” este sábado 2 de mayo.

A pesar del panorama adverso, el Rebaño recibió noticias alentadoras con el regreso de José Castillo y Ángel Sepúlveda, quienes han superado sus procesos de recuperación y podrían ser tomados en cuenta para enfrentar a los felinos.

Asimismo, Omar Govea ya sumó minutos tras una ausencia de cuatro partidos, brindando una opción adicional en el mediocampo.

El camino al título se complica para Chivas

Chivas llega a la fase final tras haber perdido el liderato general en la última jornada ante Pumas por diferencia de goles, finalizando en la segunda posición con 36 puntos.

Según las normativas establecidas para este proceso, los jugadores cuyos clubes disputen la Liguilla tienen su lugar asegurado en la dinámica de la Copa del Mundo, lo que confirma que Milito no podrá disponer de sus seleccionados durante el resto del torneo.

Con la concentración nacional iniciando a pocos días del arranque de los Cuartos de Final, el Guadalajara deberá demostrar la profundidad de su plantel si desea superar a un rival de jerarquía como Tigres y mantener vivo el sueño de la estrella número 13.