Julián Quiñones atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en la Saudí Pro League, donde marcó un doblete que lo acerca a su sueño de ser convocado por la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

El exjugador del América se consolidó como líder de goleo con 28 anotaciones y, según 365 Scores, ya es el segundo máximo goleador del mundo con 67 goles en 64 partidos.

“Yo nací listo para todo tipo de retos, a veces no se dan las cosas, pero ahora más que nunca me siento con la confianza de levantar a la selección, de apoyar a mis compañeros dentro y fuera del terreno de juego, esta versión de Julián va a ser muy importante, tanto para mí como para todo el país” Julián Quiñones, futbolista colombiano naturalizado mexicano

Quiñones aseguró que busca ser convocado por Javier Aguirre, convertirse en un referente del Tri y levantar al equipo en la próxima justa mundialista.

Julián Quiñones es el segundo máximo goleador del mundo

De acuerdo con 365 Scores, con los dos goles que anotó Julián Quiñones, se convirtió en el segundo máximo goleador del mundo al llegar a 67 goles producidos en 64 partidos disputados con el Al-Qadsiah de la Saudí Pro League.

Tras el reciente doblete de Julián Quiñones y el importante récord alcanzado, sin duda el futbolista mexicano se acercó de lleno para ser tomado en cuenta por Javier Aguirre para la convocatoria del Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

Cabe mencionar que el exjugador del América se encuentra como líder de goleo en la liga de Arabia con 28 anotaciones y detrás de él se encuentra Ivan Toney con 27 goles, Cristiano Ronaldo con 24 tantos y en el cuarto sitio otro exfutbolista del América, Roger Martínez con 20.

Julián Quiñones quiere ser el referente de México en el Mundial 2026

Hace unas semanas, Julián Quiñones había advertido que habría una versión mejorada de él en México para convertirse en el referente rumbo al Mundial 2026, por lo que sus palabras de aquel entonces sin duda tomaron fuerza tras el doblete convertido en Arabia.

“Yo nací listo para todo tipo de retos, a veces no se dan las cosas, pero ahora más que nunca me siento con la confianza de levantar a la selección, de apoyar a mis compañeros dentro y fuera del terreno de juego, esta versión de Julián va a ser muy importante, tanto para mí como para todo el país”, dijo el futbolista mexicano sobre su nivel futbolístico de cara al Mundial 2026.