Duilio César Jean Pierre Davino Rodríguez es un exfutbolista mexicano de ascendencia argentina y actual directivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Su gestión se enfoca en consolidar un proyecto competitivo que devuelva la confianza a la afición, supervisando la logística y el desarrollo de los representativos nacionales que México coorganizará este año.

¿Quién es Duilio Davino?

Duilio Davino es uno de los exdefensores más respetados del futbol mexicano. Debutó profesionalmente en 1994 con los Tecos de la UAG, donde rápidamente destacó por su inteligencia táctica y liderazgo.

Su carrera alcanzó la cima en el Club América, donde se convirtió en un referente y conquistó los títulos de liga en 2002 y 2005. También dejó una huella profunda en Rayados de Monterrey, logrando campeonatos locales y la Liga de Campeones de la Concacaf.

Como seleccionado nacional, Duilio Davino vistió la camiseta del “Tri” en más de 80 ocasiones, participando en el Mundial de Francia 1998 y los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, además de ser campeón de la Copa Oro en dos ediciones.

Tras su retiro, hizo una exitosa transición a la dirigencia, sirviendo como Presidente Deportivo de Monterrey antes de integrarse a la estructura de la FMF.

¿Qué edad tiene Duilio Davino?

Duilio Davino nació el 21 de marzo de 1976 en León, Guanajuato; por lo tanto, en este 2026 el directivo tiene 49 años de edad (cumplirá 50 en marzo).

¿Quién es la esposa de Duilio Davino?

Duilio Davino estuvo casado con la actriz Fernanda Polín, conocida por su participación en la telenovela Rebelde. Aunque iniciaron su proceso de separación en 2018, ambos mantienen una relación cordial por el bienestar de su familia.

Duilio Davino, directivo de la FMF (@duiliodavino/Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Duilio Davino?

Al haber nacido el 21 de marzo, el signo zodiacal de Duilio Davino es Aries. Según la astrología, los Aries son líderes natos, dinámicos y decididos.

¿Duilio Davino tiene hijos?

Duilio Davino tiene dos hijos fruto de su matrimonio con Fernanda Polín, con quienes suele compartir momentos familiares que ocasionalmente se ven reflejados en redes sociales.

¿Qué estudió Duilio Davino?

La preparación académica de Duilio Davino es una de las más completas para un directivo deportivo en México:

Realizó un Máster en Futbol en el Johan Cruyff Institute.

Cursó la carrera de Director Técnico en la Asociación de Técnicos del Futbol Argentino (ATFA).

Cuenta con estudios de alta dirección en el IPADE Business School, lo que respalda su gestión administrativa.

¿En qué ha trabajado Duilio Davino?

La trayectoria de Duilio Davino es una de las más extensas, pasando de la cancha a los medios y, finalmente, a la alta dirección:

Jugador Profesional: Referente en Tecos, América, FC Dallas, Puebla y Monterrey; multicampeón de liga y selección nacional.

Analista Deportivo: Se desempeñó como comentarista y analista técnico en las cadenas Televisa Deportes y TUDN.

Presidente Deportivo de Rayados (2015-2022): Bajo su mando, el club regio vivió una época dorada de títulos de liga, copa y Concacaf.

Director de Selecciones Nacionales (Cargo actual): Nombrado en 2023, es el responsable de la planeación operativa de las selecciones mayores rumbo al Mundial 2026.