Kim Min-jae es un futbolista surcoreano que se desempeña como defensa central y es uno de los principales referentes de la selección de Corea del Sur. Actualmente compite en la élite del futbol europeo, donde ha destacado por su fortaleza física, liderazgo defensivo y lectura de juego.

En el plano reciente, su nombre ha cobrado relevancia en eliminatorias y torneos internacionales rumbo al Mundial 2026, consolidándose como pieza clave de la zaga surcoreana junto a figuras como Son Heung-min.

¿Quién es Kim Min-jae?

Kim Min-jae es un defensa central profesional reconocido por su solidez defensiva, juego aéreo y capacidad para organizar la línea de fondo.

Su carrera lo ha llevado desde el futbol asiático hasta las principales ligas de Europa, donde se ha consolidado como uno de los defensores más destacados de su generación. También es habitual en la selección nacional, con la que ha disputado competencias internacionales de alto nivel.

¿Qué edad tiene Kim Min-jae?

Kim Min-jae nació el 15 de noviembre de 1996, por lo que en 2026 tiene alrededor de 29 años.

¿Quién es la esposa de Kim Min-jae?

Kim Min-jae se divorció en 2024, tras cuatro años de matrimonio con Ahn Jin Min; la separación se dio por desacuerdos irreconciliables, según declararon.

¿Qué signo zodiacal es Kim Min-jae?

Kim Min-jae nació el 15 de noviembre, por lo que su signo zodiacal es Escorpio. Este signo de agua se asocia con rasgos como determinación, intensidad y liderazgo.

¿Kim Min-jae tiene hijos?

Sí, Kim Min-jae es padre de una niña. Sin embargo, mantiene su vida familiar en un perfil discreto.

¿Qué estudió Kim Min-jae?

Kim Min-jae ha centrado su formación en el ámbito deportivo, desarrollándose en instituciones y academias de futbol en Corea del Sur.

¿En qué ha trabajado Kim Min-jae?

Kim Min-jae ha desarrollado toda su carrera como futbolista profesional, destacando tanto en clubes como en la selección nacional. Es conocido por su crecimiento constante hasta convertirse en un referente defensivo en Europa.