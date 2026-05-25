La lista de convocados de la Selección Mexicana entró en la fase definitiva de preparación rumbo al Mundial 2026 con la incorporación de Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones.

El mediocampista del Real Betis y el delantero del Al-Qadsiah se sumaron a la concentración dirigida por Javier Aguirre, reforzando al Tri con experiencia internacional.

Su llegada coincide con la recta final de Javier Aguirre para definir la lista de 26 convocados antes del 2 de junio.

Con figuras consolidadas y jóvenes talentos, México busca apuntalar su funcionamiento colectivo para encarar con solidez el Mundial 2026.

Fidalgo y Quiñones se unen al Tri rumbo al Mundial 2026 (Especial)

Así queda la convocatoria de la Selección Mexicana con Fidalgo y Quiñones rumbo al Mundial 2026

La lista final de 26 mundialistas todavía no ha sido anunciada oficialmente al 25 de mayo de 2026.

No obstante, la lista de convocados por Javier Aguirre con base en la concentración y el partido contra Ghana se perfila de la siguiente manera:

Porteros

Guillermo Ochoa Raúl Rangel Carlos Acevedo

Defensas

Jorge Sánchez Julián Araujo César Montes Johan Vásquez Jesús Orozco Israel Reyes Jesús Gallardo Mateo Chávez Rodrigo Huescas

Mediocampistas

Edson Álvarez Álvaro Fidalgo Luis Chávez Erik Lira Luis Romo Carlos Rodríguez Orbelín Pineda Gilberto Mora Brian Gutiérrez

Delanteros

Santiago Giménez Raúl Jiménez Julián Quiñones Alexis Vega Roberto Alvarado César “Chino” Huerta Ángel Sepúlveda Guillermo “Memote” Martínez Armando “Hormiga” González

Llegan los refuerzos del Tri desde el extranjero

Álvaro Fidalgo, mediocampista del Real Betis de España, y Julián Quiñones, delantero del Al-Qadsiah de Arabia Saudita, se han unido a los trabajos del representativo nacional de cara a los últimos encuentros de preparación previos al certamen mundialista.

Su llegada forma parte del proceso de integración de futbolistas que compiten fuera de México, reforzando la base del equipo que recientemente ha enfrentado o se prepara para medirse ante selecciones como Australia y Serbia.

Inicia la recta final hacia la convocatoria definitiva

El arribo de estos jugadores ocurre en un momento crítico para el “Vasco” Aguirre, quien debe definir la lista final de 26 seleccionados antes del 2 de junio, fecha límite establecida por la FIFA.

Hasta el momento, el cuerpo técnico ha trabajado con un grupo amplio que incluye nombres consolidados como Guillermo Ochoa, Edson Álvarez y Santiago Giménez, así como jóvenes talentos como Gilberto Mora y Mateo Chávez.

La competencia interna es intensa, especialmente tras los recientes descartes oficiales realizados por Aguirre.

Tras el amistoso contra Ghana del 22 de mayo, fueron eliminados seis jugadores que fungían como sparrings, entre ellos Óscar García, Denzell García e Iker Fimbres.

Asimismo, figuras como Marcel Ruiz han quedado fuera de las posibilidades mundialistas debido a lesiones.

Con la llegada de Fidalgo y Quiñones, el Tri busca apuntalar su funcionamiento colectivo para encarar con solidez la justa mundialista, aprovechando la experiencia internacional de ambos futbolistas en sus respectivas ligas.