Luego de que Javier Aguirre reveló la lista completa de jugadores de la Liga MX que fueron convocados para la concentración previo al Mundial 2026, Charly Rodríguez rompió el silencio tras no aparecer en la convocatoria.

Charly Rodríguez había sido de los más constantes en las convocatorias de México comandada por Javier Aguirre, sin embargo, para la penúltima lista que lanzó Javier Aguirre, el futbolista de Cruz Azul no apareció.

¿Qué dijo Charly Rodríguez tras quedar fuera de la lista de México para el Mundial 2026?

Este martes 28 de abril se reveló la lista de 20 futbolistas convocados por Javier Aguirre, de los cuales 12 ya tienen su lugar asegurado en el Mundial 2026, mientras que los 8 jugadores restantes pertenecen a los “sparrings”.

Pese a la gran lista que anunció la Selección Mexicana previo al Mundial 2026, no aparece Charly Rodríguez, por lo que el jugador de Cruz Azul se manifestó en su cuenta de Instagram compartiendo una foto suya con el mensaje: “Mi Máquina. Vamos, que se viene lo mejor”.

Charly Rodríguez rompe el silencio tras quedar fuera del Mundial 2026. (captura)

De igual forma, el mexicano compartió una foto de su compañero Erik Lira donde aparecen ambos jugadores previo a un partido de Cruz Azul y con el texto: “A muerte con mi hermano!”, en señal de apoyo por quedar fuera de la Copa Mundial de la FIFA.

Charly Rodríguez compartió fotografía con Erik Lira. (captura)

¿Cuándo será el próximo partido de Charly Rodríguez con Cruz Azul?

Luego de no ser considerado por México, Charly Rodríguez jugará con Cruz Azul la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

Charly Rodríguez y Cruz Azul se enfrentarán al Atlas en los cuartos de final de la Liga MX el próximo sábado 2 de mayo de 2026, en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México.