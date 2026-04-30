Pumas redondeó un gran Clausura 2026 con el liderato tras 17 jornadas, perfilándose como candidato al título de la Liga MX.

Sin embargo, la baja de “Memote” Martínez, quien irá al Tri, lo debilita para su serie de Liguilla ante América.

“Memote” Martínez no era titular en Pumas, pero fue un jugador vital entrando como cambio en el equipo que dirige Efraín Juárez.

Así que, perderlo de cara a los cuartos de final de la Liguilla en la que Pumas enfrentará al América, es un duro golpe en las aspiraciones universitarias.

Guillermo Martínez se gana a Aguirre y apunta a liderar el ataque de la Selección Mexicana (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

¿Qué pierde Pumas con la ausencia de “Memote Martínez?

Pumas queda debilitado de cara al juego ante América por la baja de “Memote” Martínez, un jugador que le aporta variantes ofensivas interesantes.

La principal característica de “Memote” Martínez es su juego aéreo en las dos áreas, y al ingresar de cambio suele aprovechar esa cualidad.

Efraín Juárez lo utilizó también en combinación de tres delanteros junto a Robert Morales y Juninho.

Desempeñó el de poste para bajar todos los balones posibles y aprovechar la velocidad de sus compañeros.

¿Cómo suplirá Pumas a “Memote” Martínez ante América?

Pumas no tiene un jugador como “Memote” Martínez disponible, así que no podrá suplirlo y tendrá que echar mano de otras variantes para mantener su poder ofensivo ante América.

Estos son los números de “Memote” Martínez en el Clausura 2026 con Pumas:

Partidos: 15

Goles: 5

Minutos jugados: 493

Tarjetas amarillas: 3

¿Cuándo inicia la serie de cuartos de final Pumas vs América?

América recibe a Pumas este domingo 3 de mayo en el Estadio Banorte, a partir de las 17 horas.