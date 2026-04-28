Memo Ochoa se perfila para jugar su sexto Mundial con la Selección Mexicana, pero en la primera convocatoria de Javier Aguirre se quedó fuera. Situación que genera dudas acerca de si el arquero se subirá a la lista definitiva.

Se habló mucho que Memo Ochoa sería el único futbolista que no juega en la Liga MX en aparecer en la primera convocatoria de Javier Aguirre, dada a conocer este martes 28 de abril, pero no fue así.

¿Por qué está en duda Memo Ochoa para el Mundial 2026?

Memo Ochoa sigue siendo una duda latente de cara al Mundial 2026, y su situación ha generado polémica sobre todo por el bajo nivel que ha mostrado en los últimos meses.

Y las dudas crecen al no verlo en la primera convocatoria de Javier Aguirre, pues era una buena oportunidad para que empezara a trabajar en la recuperación de su forma física como portero.

Memo Ochoa busca jugar su sexto Mundial (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

¿Qué porteros convocó Javier Aguirre en su primera lista?

Raúl Tala Rangel de Chivas, Carlos Acevedo de Santos y Oscar García de León, son los tres porteros que convocó Javier Aguirre para concentrarse a partir del 6 de mayo en el CAR con la Selección Mexicana.

Sin embargo, en el caso de Carlos García, es parte del grupo de 8 seleccionados que acudirán a la concentración como jugadores de apoyo o sparrings, pues no están contemplados para acudir al Mundial 2026.

Ahí es donde el espacio para Memo Ochoa se vuelve a abrir, ya que no hay en el panorama otro portero que le compita el tercer lugar en la convocatoria.

¿Cuándo podría incorporarse Memo Ochoa a la Selección Mexicana?

Los jugadores que militan en el futbol europeo, como es el caso de Memo Ochoa, serán enlistados con la Selección Mexicana en las siguientes semanas.

Antes, el 6 de mayo próximo, los primeros 20 convocados, de los cuales 12 irán al Mundial 2026, empezarán los trabajos bajo las órdenes de Javier Aguirre.