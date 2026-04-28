Este martes 28 de abril se dio a conocer la primera convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, de los jugadores que militan en la Liga MX, elegidos por Javier Aguirre.
Los futbolistas seleccionados por Javier Aguirre tendrán una semana de vacaciones, y deberán reportarse el próximo 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento.
En ese sentido, los equipos de la Liga MX no podrán contar con los seleccionados en la Liguilla del Clausura 2026 que inicia el sábado 3 de mayo.
¿Cuántos futbolistas fueron convocados por Javier Aguirre?
En esta primera lista para el Mundial 2026, Javier Aguirre contempló a 20 futbolistas de la Liga MX.
Los jugadores que militan en Europa se irán incorporando hasta que terminen las competencias en dicho continente y los clubes vayan liberando a sus jugadores.
Cabe señalas que 8 de los 20 convocados no irán al Mundial 2026, pero forman parte de cara al proyecto del siguiente proceso que dirigirá Rafael Márquez.
- Oscar García | León
- Luis Rey | Puebla
- Eduardo Águila | San Luis
- Jesús Gómez | Tijuana
- Denzell García | FC Juárez
- Iker Fimbres | Rayados
- Jairo Torres | FC Juárez
- Kevin Castañeda | Tijuana
La lista de convocados de Liga MX por Javier Aguirre
Javier Aguirre convocó en su mayoría a jugadores de las Chivas, que se quedarán sin sus principales jugadores en la Liguilla, pues fueron elegido para ir al Mundial 2026.
Porteros:
- Raúl Rangel | Chivas
- Carlos Acevedo | Santos Laguna
- Óscar García | León
Defensas
- Ricardo Ledezma | Chivas
- Eduardo Águila | San Luis
- Israel Reyes | América
- Jesús Gómez | Tijuana
- Luis Rey | Puebla
- Jesús Gallardo | Toluca
- Denzell García | FC Juárez
Mediocampistas:
- Erik Lira | Cruz Azul
- Luis Romo | Chivas
- Brian Gutiérrez | Chivas
- Gilberto Mora | Tijuana
- Iker Fimbres | Rayados
- Jairo Torres | FC Juárez
- Roberto Alvarado | Chivas
Delanteros
- Kevin Castañeda |Tijuana
- Guillermo Martínez | Pumas
- Armando González | Chivas
- Alexis Vega | Toluca