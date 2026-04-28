Este martes 28 de abril se dio a conocer la primera convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, de los jugadores que militan en la Liga MX, elegidos por Javier Aguirre.

Los futbolistas seleccionados por Javier Aguirre tendrán una semana de vacaciones, y deberán reportarse el próximo 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento.

En ese sentido, los equipos de la Liga MX no podrán contar con los seleccionados en la Liguilla del Clausura 2026 que inicia el sábado 3 de mayo.

¿Cuántos futbolistas fueron convocados por Javier Aguirre?

En esta primera lista para el Mundial 2026, Javier Aguirre contempló a 20 futbolistas de la Liga MX.

Los jugadores que militan en Europa se irán incorporando hasta que terminen las competencias en dicho continente y los clubes vayan liberando a sus jugadores.

Cabe señalas que 8 de los 20 convocados no irán al Mundial 2026, pero forman parte de cara al proyecto del siguiente proceso que dirigirá Rafael Márquez.

Oscar García | León Luis Rey | Puebla Eduardo Águila | San Luis Jesús Gómez | Tijuana Denzell García | FC Juárez Iker Fimbres | Rayados Jairo Torres | FC Juárez Kevin Castañeda | Tijuana

La lista de convocados de Liga MX por Javier Aguirre

Javier Aguirre convocó en su mayoría a jugadores de las Chivas, que se quedarán sin sus principales jugadores en la Liguilla, pues fueron elegido para ir al Mundial 2026.

Porteros:

Raúl Rangel | Chivas

Carlos Acevedo | Santos Laguna

Óscar García | León

Defensas

Ricardo Ledezma | Chivas

Eduardo Águila | San Luis

Israel Reyes | América

Jesús Gómez | Tijuana

Luis Rey | Puebla

Jesús Gallardo | Toluca

Denzell García | FC Juárez

Mediocampistas:

Erik Lira | Cruz Azul

Luis Romo | Chivas

Brian Gutiérrez | Chivas

Gilberto Mora | Tijuana

Iker Fimbres | Rayados

Jairo Torres | FC Juárez

Roberto Alvarado | Chivas

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