En el deporte, el término sparring describe a los boxeadores que ayudan a preparar a otro pugilista antes de una pelea.
Bajo esa lógica, Javier Aguirre convocó a ocho futbolistas de la Liga MX para cumplir ese rol en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. Estos son los 8 jugadores que serán sparrings:
- Oscar García | León
- Luis Rey | Puebla
- Eduardo Águila | San Luis
- Jesús Gómez | Tijuana
- Denzell García | FC Juárez
- Iker Fimbres | Rayados
- Jairo Torres | FC Juárez
- Kevin Castañeda | Tijuana
¿Por qué convocó Javier Aguirre a 8 sparrings para la concentración del Tri?
Debido a que Javier Aguirre no puede contar con todos los jugadores que tiene contemplados para el Mundial 2026, en específico lo que juegan en Europa, decidió convocar a 8 sparrings para los entrenamientos del Tri
Se trata de jugadores de segundo nivel en la Liga MX, y la razón que se dio para ser convocados como sparrings, es que están contemplados para el siguiente proceso mundialista.
La realidad es que, dada la extraña planeación en Selección Mexicana, los 12 jugadores que pudo convocar de la Liga MX, y que sí irán al Mundial 2026, no le alcanzaban para entrenar en forma.
Los seleccionados tendrán una semana de descanso y deberán reportar el 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento, mientras los europeos se unirán más adelante.
La lista de convocados de Liga MX por Javier Aguirre
Javier Aguirre convocó en su mayoría a jugadores de las Chivas, que se quedará sin sus principales jugadores en la Liguilla, pues fueron elegidos para ir al Mundial 2026.
Porteros:
- Raúl Rangel | Chivas
- Carlos Acevedo | Santos Laguna
- Óscar García | León
Defensas
- Eduardo Águila | San Luis
- Israel Reyes | América
- Jesús Gómez | Tijuana
- Luis Rey | Puebla
- Jesús Gallardo | Toluca
- Denzell García | FC Juárez
Mediocampistas:
- Erik Lira | Cruz Azul
- Luis Romo | Chivas
- Brian Gutiérrez | Chivas
- Gilberto Mora | Tijuana
- Iker Fimbres | Rayados
- Jairo Torres | FC Juárez
- Roberto Alvarado | Chivas
Delanteros
- Kevin Castañeda |Tijuana
- Guillermo Martínez | Pumas
- Armando González | Chivas
- Alexis Vega | Toluca