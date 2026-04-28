En el deporte, el término sparring describe a los boxeadores que ayudan a preparar a otro pugilista antes de una pelea.

Bajo esa lógica, Javier Aguirre convocó a ocho futbolistas de la Liga MX para cumplir ese rol en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. Estos son los 8 jugadores que serán sparrings:

Oscar García | León Luis Rey | Puebla Eduardo Águila | San Luis Jesús Gómez | Tijuana Denzell García | FC Juárez Iker Fimbres | Rayados Jairo Torres | FC Juárez Kevin Castañeda | Tijuana

Kevin Castañeda será uno de los 8 sparrings en el Tri (MEXSPORT / Carlos Heredia)

¿Por qué convocó Javier Aguirre a 8 sparrings para la concentración del Tri?

Debido a que Javier Aguirre no puede contar con todos los jugadores que tiene contemplados para el Mundial 2026, en específico lo que juegan en Europa, decidió convocar a 8 sparrings para los entrenamientos del Tri

Se trata de jugadores de segundo nivel en la Liga MX, y la razón que se dio para ser convocados como sparrings, es que están contemplados para el siguiente proceso mundialista.

La realidad es que, dada la extraña planeación en Selección Mexicana, los 12 jugadores que pudo convocar de la Liga MX, y que sí irán al Mundial 2026, no le alcanzaban para entrenar en forma.

Los seleccionados tendrán una semana de descanso y deberán reportar el 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento, mientras los europeos se unirán más adelante.

La lista de convocados de Liga MX por Javier Aguirre

Javier Aguirre convocó en su mayoría a jugadores de las Chivas, que se quedará sin sus principales jugadores en la Liguilla, pues fueron elegidos para ir al Mundial 2026.

Porteros:

Raúl Rangel | Chivas

Carlos Acevedo | Santos Laguna

Óscar García | León

Defensas

Eduardo Águila | San Luis

Israel Reyes | América

Jesús Gómez | Tijuana

Luis Rey | Puebla

Jesús Gallardo | Toluca

Denzell García | FC Juárez

Mediocampistas:

Erik Lira | Cruz Azul

Luis Romo | Chivas

Brian Gutiérrez | Chivas

Gilberto Mora | Tijuana

Iker Fimbres | Rayados

Jairo Torres | FC Juárez

Roberto Alvarado | Chivas

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