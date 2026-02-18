El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, condenó el presunto acto de racismo contra el futbolista Vinícius Jr., ocurrido en el partido Benfica vs Real Madrid.

Gianni Infantino emitió un comunicado tras el presunto acto de racismo contra Vinícius Jr., ocurrido en el partido de ida de los playoffs de la Champions League, ganado por el Real Madrid ante Benfica.

¿Qué dijo el presidente de la FIFA sobre el presunto acto de racismo contra Vinícius Jr.?

Gianni Infantino, presidente de la FIFA dijo sentirse conmocionado por presenciar el presunto incidente de racismo contra Vinícius Jr. en el partido de la Champions League entre el Benfica y el Real Madrid.

"No hay cabida para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad; necesitamos que todas las partes interesadas tomen medidas y exijan responsabilidades a los responsables" Gianni Infantino, presidente de la FIFA

El titular de la FIFA destacó que, a través de la Acción Global Contra el Racismo y el Panel de Voz de los Jugadores, están comprometidos a garantizar que los jugadores, los árbitros y los aficionados sean respetados y protegidos.

Infantino felicitó al árbitro François Letexier por activar el protocolo antirracismo al usar el gesto del brazo para detener el partido y abordar la situación.

Comunicado FIFA contra racismo (Captura de pantalla)

¿Qué pasó en el partido Benfica vs Real Madrid?

Tras anotar el gol del Real Madrid, Vinícius Jr. y sus compañeros celebraron la ventaja lograda sobre el Benfica en la Champions League.

Después, Vinícius Jr. alertó al árbitro François Letexier de un presunto comentario racista por parte del jugador argentino Gianluca Prestianni.

Cubriéndose la boca con la camiseta, Prestianni se había acercado antes a Vinícius para insultarlo.

El silbante del Benfica vs Real Madrid cruzó los brazos para señalar el protocolo antirracismo del futbol.