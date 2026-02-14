Los playoffs de la Champions League enfrentan al Benfica vs Real Madrid, el martes 17 de febrero.

Partido: Benfica vs Real Madrid

Fecha: Martes 17 de febrero

Fase: Partido de ida de los playoffs

Torneo: Champions League

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estádio da Luz

Transmisión: HBO Max

Benfica vs Real Madrid: ¿Cuándo ver a los merengues en los playoffs de Champions League?

Benfica vs Real Madrid: ¿Dónde ver a los merengues en los playoffs de Champions League?

HBO Max transmitirá el partido Benfica vs Real Madrid, el miércoles 17 de febrero a las 14 horas.

Real Madrid's Jude Bellingham, right, attempts a header at goal during a Champions League opening phase soccer match between Benfica and Real Madrid, in Lisbon, Wednesday, Jan. 28, 2026. (AP Photo/Armando Franca) (Armando Franca / AP)

¿Cómo llega Real Madrid a los playoffs de la Champions League?

Con 15 puntos, el Real Madrid terminó en el lugar 25 de la Fase Liga de Champions League, tras perder con Benfica en la Jornada 8.

Con ánimo de revancha encara el Real Madrid la serie de playoffs de la Champions League ante Benfica.

Es vital para el Real Madrid sacar ventaja en el partido de ida que se jugará en la cancha del Benfica.

Benfica 4-2 Real Madrid: los merengues van a Playoffs en la Champions. (captura)

¿Cómo llega Benfica a los playoffs de la Champions League?

Benfica se poderó del último boleto para jugar los playoffs de la Champions League 2026, gracias a la victoria, 4-2 sobre Real Madrid en la Jornada 8 de Fase Liga.

Nueve puntos sumó Benfica en la Fase Liga de la Champions League, para quedar en el lugar 24 y entrar de último momento a los playoffs.

Sin embargo, la serie de playoffs ante Real Madrid será más complicada para el Benfica, que debe salir con ventaja de casa para soñar con el pase a octavos de final.