El título de Cruz Azul en la Liga MX sigue recibiendo felicitaciones, y tocó el turno a Vicente Sánchez, ex entrenador de La Máquina, quien aplaudió el trabajo hecho por la institución cementera para conseguir su décimo campeonato.

Vicente Sánchez, quien logró el título de la Concachampions con Cruz Azul felicitó a la directiva, jugadores y afición de Cruz Azul por el décimo título de Liga MX conseguido en el Clausura 2026.

Fue a través de una mensaje en sus redes sociales que Sánchez compartió la felicidad con su ex equipo.

“Quiero felicitar a toda la familia de Cruz Azul por el campeonato obtenido. Me alegra ver a esta gran institución seguir construyendo historia y alcanzando nuevos objetivos” Vicente Sánchez, entrenador

Vicente Sánchez ganó la Concachampions con Cruz Azul (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

¿Por qué se fue Vicente Sánchez de Cruz Azul?

La salida de Vicente Sánchez del Cruz Azul fue sorpresiva, sobre todo después de conseguir el título de la Concachampions, en sustitución del argentino Martín Anselmi.

La directiva de Cruz Azul decidió no renovarle el contrato a Vicente Sánchez, pues t¿ya tenían en mente la llegada de Nicolás Larcamón, quien no terminó el Clausura 2026 como entrenador de La Máquina.

Vicente Sánchez no tiene equipo como entrenador

Después de su salida de Cruz Azul, Vicente Sánchez estuvo unos meses sin dirigir a un equipo de manera profesional.

Pero el inicio del año 2026 le dio una nueva oportunidad en el banquillo, como estratega del equipo Emelec de Ecuador, uno de los equipo más importantes de ese país sudamericano.

Vicente Sánchez dejó al Emelec a mediados de mayo de 2026, debido a los irregulares resultados obtenidos en la temporada.